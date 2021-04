Czym jest PlayStation Plus Video Pass? Nowa oferta od Sony!

Wszyscy posiadacze konsol od Sony wiedzą czym jest PlayStation Plus. Usług ta, w ramach abonamentu, pozwala na grę online. Do sieci wyciekła jednak nowa oferta o nazwie PlayStation Plus Video Pass. Czym jest nowa usługa?

Sony rozpieszcza swoich użytkowników

Sony na wszystkie sposoby próbuje zwabić do siebie nowych graczy. Obecnie, w ramach akcji Play At Home 2021 posiadacze konsol PlayStation 4 i 5 całkowicie za darmo mogą pobrać jedną z najlepszych gier ostatnich lat – Horizon Zero Dawn. Gra dostępna jest w wersji kompletnej, wraz z dużym dodatkiem Frozen Wilds.

Do niedawna w sieci widniała również specjalna podstrona, na której osoby płacące za abonament usługi PlayStation Plus mogli odbierać bonusy w postaci kodów zniżkowych. Sony jednak zakończyło usługę, ale polski oddział PlayStation sugerował, że wkrótce nastąpią zmiany i abonenci w inny sposób zostaną wynagrodzeni.

PlayStation Plus Video Pass nową usługą od Sony

Tajemnica prawdopodobnie została rozwiana, ponieważ przez pewien czas polska strona PlayStation pokazywała taki o to banner. PS Plus Video Pass jest nową usługą, dzięki której osoby płacące za abonament będą otrzymywać dostęp do wybranych filmów. Usługa ta będzie trwała rok.

Wyciek na temat nowej usługi PS Plus Video Pass pojawił się na polskiej stronie PlayStation.

Pozostaje jednak pytanie. Czy nowa usługa PlayStation od Sony będzie oferowana jedynie w Polsce, czy także na całym świecie?