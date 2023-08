Spośród wszystkich polskich drużyn, które walczą o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, to właśnie Lech Poznań jest w najlepszej sytuacji. Czy Kolejorz postawi kropkę nad “i” i awansuje do dalej? Gdzie za darmo oglądać mecz Spartak Trnawa vs Lech Poznań? O której początek spotkania?

Kolejorz przed wielką szansą

Lech Poznań w swoim pierwszym spotkaniu ze Spartakiem Trnawa przy Bułgarskiej pokazał się z bardzo dobrej strony i na Słowacje jedzie z jednobramkową zaliczką. Mecz w Poznaniu zakończył się wynikiem 2:1, a goście bramkę strzelili w 87. minucie, kiedy wydawało się, że poznańska drużyna dowiezie wynik 2:0 do końca spotkania.

Z racji zwycięstwa w pierwszym spotkaniu fani Lecha są dobrej myśli przed rewanżem na Słowacji. Po zeszłorocznym sukcesie Kolejorza w Lidze Konferencji Europy poznańska drużyna ma zdecydowanie większe ambicje niż jedynie awans do fazy grupowej tych rozgrywek. Aby jednak to zrobić, trzeba pokonać dzisiejszego przeciwnika. Gdzie oglądać mecz Spartak Trnawa vs Lech Poznań?

Czy Mikael Ishak ponownie zapewni awans Lechowi? Fot. Twitter @LechPoznan

Gdzie za darmo oglądać mecz Spartak Trnawa vs Lech Poznań?

Dzisiejsze spotkanie Spartak Trnawa vs Lech Poznań nie ma jednoznacznego faworyta, jednak polscy kibice wierzą, że to będzie dobry dzień dla klubowej piłki w tym kraju. O awans walczy także Legia Warszawa i dobrze byłoby zobaczyć dwie drużyny w kolejnej rundzie eliminacji.

Gdzie oglądać mecz Spartak Trnawa vs Lech Poznań? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie transmitowany na stronie internetowej TVP Sport, pod tym linkiem, gdzie będzie można oglądnąć je całkowicie za darmo. Transmisja będzie miała również miejsce na kanale TVP Sport.

Spartak Trnawa vs Lech Poznań. Gdzie oglądać mecz o awans za darmo?

Źródło: opr. wł./TVP Sport/Twitter @LechPoznan