Legia Warszawa stoi przed bardzo trudnym zadaniem i o awans zagra na wyjeździe po porażce w pierwszym meczu na Łazienkowskiej? Czy Wojskowym uda się odrobić straty i przybliżyć się do awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Gdzie oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia Warszawa? O której początek spotkania?

Trudne spotkanie w Warszawie

Wojskowi do meczu z Austrią Wiedeń podchodzili z problemami natury defensywnej. Obrona warszawskiej Legii w starciu z Ordabasy Szymkent była dziurawa jak szwajcarski ser, przez co stołeczna drużyna prawie odpadła z eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Austriacka drużyna to poziom wyżej od poprzedniego przeciwnika, więc obawy były spore.

Niestety, warszawska drużyna przegrała swój pierwszy mecz z Austrią Wiedeń na swoim stadionie 2:1 i jedzie do Austrii z myślą o odrabianiu strat. Wojskowi mają jednak powody, które pozwalają wierzyć im w awans, ponieważ gospodarze przegrali dwa ze swoich pierwszych trzech meczów ligowych, więc ich forma nie jest najwyższa. Gdzie oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia Warszawa?

Gdzie oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia? Czy Wojskowi awansują dalej?

Gdzie za darmo oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia?

Legia będzie musiała postawić wszystko na jedną kartę, ponieważ porażka oznacza pożegnanie się z europejskimi pucharami. Zadanie z pewnością nie będzie łatwe, jednak awans nie jest poza grą. Wojskowi są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Pogoń Szczecin, która swoje pierwsze spotkanie z KAA Gent przegrała aż 5:0!

Gdzie za darmo oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia Warszawa? Mecz rozpocznie się o 19:00 i będzie transmitowany w internecie na stronie TVP Sport, a konkretnie pod tym linkiem. W telewizji będzie można go zobaczyć na otwartym kanale TVP 2.

Gdzie oglądać mecz Austria Wiedeń vs Legia? Czy Wojskowi awansują dalej? Fot. Autor Nieznany/ Twitter @Legia Warszawa

