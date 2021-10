Sprzęt do wideokonferencji. Co powinniśmy posiadać pracując w domu?

Jeszcze dwa lata temu praca zdalna była zarezerwowane dla poszczególnych zawodów. Czasy się jednak zmieniają. Obecnie z domu pracuje zdecydowanie większa ilość osób, a co za tym idzie, wymagane jest korzystanie z odpowiednich urządzeń. Jeśli rozmowy wideo są stałym elementem naszej pracy, potrzebny jest nam odpowiedni sprzętu do wideokonferencji. Z czego powinniśmy korzystać podczas pracy z domu?

Praca w domu niesie za sobą sporo korzyści. Wykonywanie zadań w domowym zaciszu może być dla nas zdecydowanie bardziej efektywne. Nasze biuro możemy przygotować według swoich preferencji, a to z pewnością wpłynie na naszą wydajność. Tak samo ważne co skupienie podczas pracy, jest korzystanie z odpowiednich urządzeń zapewniających nam klarowną łączność o wysokiej jakości ze współpracownikami i klientami. Sprzęt do wideokonferencji jest więc niezwykle ważnym elementem codziennej pracy w domu. Z jakich urządzeń powinniśmy korzystać, pracując z domowego biura?

Odpowiednia kamera internetowa to podstawa

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówiąc wideokonferencja, myśleliśmy o wielkiej sali z ogromnym stołem i krzesłami po jego obu stronach. Czasy się jednak zmieniają i to samo dzieje się z wieloma pojęciami. Z powodu pandemii COVID-19, ogromna część osób zaczęła pracować z domu. To oczywiście przekłada się na większą odpowiedzialność. Będąc w biurze, za sprzęt do wideokonferencji odpowiadał dział techniczny. Po zmianie trybu pracy na zdalny, to zadanie spadło właśnie na te osoby pracujące ze swojego domowego biura. Nie ma się co oszukiwać, kamery do wideokonferencji udostępniane przez firmę nie są urządzeniami, które oferują wysoką jakość obrazu i wykonania. Chcą ulepszyć swoje domowe biuro na własną rękę, powinniśmy wybrać urządzenia, które zapewnią nam najwyższy poziom komunikacji. Małe szczegóły dotyczące jakości obrazu i dźwięku podczas rozmowy z klientami podkreślą, że do swojej pracy podchodzimy poważnie, a to wszystko postawi nas w dobrym świetle.

Tak jak zostało już wspomniane, podczas rozglądania się za kamerką internetową do naszego domowego biura musimy postawić na model, który będzie rejestrował obraz w wysokiej rozdzielczości. Dobrze, aby wybrane przez nas urządzenie oferowało rejestrowanie obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p. Przykładem jest tutaj Alio FHD120. Model ten oprócz wysokiej jakości nagrywania obrazu posiada specjalne algorytmy redukcji szumów 2D i 3D. Mile widziane są również dodatkowe funkcje, które jeszcze bardziej wpłyną na jakość obrazu. W modelu FHD120 znajdziemy technologię WDR, matrycę mikrofonów, które zbierają dźwięk w odległości do 3 metrów i przede wszystkim szeroki kąt widzenia o wartości 120 stopni.

Alio FHD120 to idealne uzupełnienie domowego biura.

Jeśli jednak kupujecie kamerę do wideokonferencji z zamiarem wykorzystania jej później w biurze, warto postawić na urządzenie, które zostało do tego stworzone. W dzisiejszych czasach sprzęt do wideokonferencji oferuje bardzo dobrą specyfikację, a w przypadku kamer internetowych mówimy przede wszystkim o jak najwyższej jakości obrazu. W modelu Alio 4k120 doświadczymy niezwykle wysokiej jakości 4K! Kamera ta została przygotowana do pracy z większą ilością osób, a potwierdza to funkcja automatycznego śledzenia rozmówcy. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, zwłaszcza dla osoby siedzącej po drugiej stronie obiektywu. Sale konferencyjne zazwyczaj mają spore rozmiary, dlatego ważne jest to, aby wybrane przez nas urządzenie miało odpowiedni kąt widzenia. Kamera Alio 4K140 oferuje naprawdę dużą wartość, ponieważ standardowy kąt widzenia wynosi tutaj 120 stopni. Do tego należy dołożyć ruch obiektywu oraz dodatkowe 15 stopni. Łączna wartość wynosi 151 stopni! To sprawia, że kamera ta świetnie sprawdzi się w większym biurze domowym lub średniej wielkości sali konferencyjnej.

Sprzęt do wideokonferencji to również słuchawki

Praca z domu może jest wygodna i niesie za sobą sporo plusów, jednak jak wszystko, może mieć swoje wady. Jeśli mieszkamy sami, pracujemy zapewne w ciszy, ewentualnie słuchając ulubionej muzyki. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku, gdy w godzinach pracy, w domu znajdują się dzieci. Zwłaszcza małe. Krzyki, płacz czy różnego rodzaju hałas to rzecz normalna. Dlatego też warto wyposażyć się w słuchawki, które skutecznie wyeliminują zewnętrzny hałas i pozwolą nam na wydajną pracę. Decydując się na zakup słuchawek do wideokonferencji i do codziennej pracy, warto postawić na model oferujący aktywną redukcję szumów. ANC pozwoli na wyeliminowanie wszystkich niepotrzebnych i drażniących dźwięków świata zewnętrznego. Modelem wyposażonym w tego typu rozwiązaniem są słuchawek EPOS by Sennheiser ADAPT 600.

Słuchawki ADAPT 600 to urządzenie o konstrukcji nausznej, które działają w technologii bezprzewodowej Bluetooth. Głównym i najważniejszym elementem jest tutaj oczywiście technologia ANC (Active Noisce Canceling). Urządzenie to sprawdzi się nie tylko w domowym biurze, ale również podczas pracy poza domem. Bywa tak, że jesteśmy zmuszeni do pracy „na mieście”. Dlatego też warto postawić na urządzenie, które wyłączy dla nas świat zewnętrzny. Słuchawki EPOS by Sennheiser ADAPT 600 posiadają także funkcję TalkThrough, co pozwala na komunikację bez konieczności zdejmowania słuchawek. Bardzo przydatne rozwiązanie. W słuchawkach biznesowych jakość rozmów, jest tak samo ważna, jak jakość dźwięku. Przez to też producent w tym modelu postawił na wysokiej klasy trzy mikrofony cyfrowe.

ADAPT 600 to słuchawki klasy premium.

Jeśli jednak nie jesteście fanami dużych słuchawek nausznych, w ofercie firmy EPOS by Sennheiser dostępne są także douszne słuchawki biznesowe. Model ADAPT 460 to urządzenie dla osób, które szukają czegoś minimalistycznego. Producent wyposażył je w technologię ANC, baterię, która wytrzyma nawet do 15 godzin i dwa cyfrowe mikrofony z funkcją kształtowania wiązki. To wszystko sprawia, że komunikacja, nawet w najbardziej zatłoczonych miejscach, będzie odbywać się bez żadnych problemów.

Słuchawki ADAPT 460 to niewielkie urządzenie o dużych możliwościach.

Co powinny posiadać nasze urządzenia?

Dobrze również, aby sprzęt do wideokonferencji, który wypełni nasze stanowisko, był kompatybilny z aplikacjami, z których korzystamy. Zarówno w przypadku kamerek do wideokonferencji marki Alio, jak i słuchawek Epos by Sennheiser mówimy o szerokiej kompatybilności z najpopularniejszymi komunikatorami na świecie.

Bezproblemowa obsługa również jest tutaj bardzo ważna. Dlatego też dobrze by było, by kamera, którą wybraliśmy, działała jako urządzenie plug&play. Oszczędzi nam to sporo czasu i nerwów. Co prawda instalacja dedykowanego oprogramowania nie jest czymś trudnym, jednak zdarzają się sytuacje, w których coś pójdzie nie tak. Rozwiązanie problemu może być bardzo uporczywe. Urządzenia typu plug&play wymagają od nas jedynie podłączenia ich do komputera za pomocą portu USB. Obsługa kamery może odbywać się z poziomu komunikatora, z którego korzystamy, bądź tak jak w przypadku Alio 4k120 i 4k140, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

W przypadku słuchawek bezprzewodowych, łączność z komputerem zazwyczaj odbywa się za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth. Często producenci dołączają do zestawu specjalne adaptery USB, tak jak EPOS by Sennheiser, które podłączane są do komputera. To gwarantuje wysokiej jakości połączenie i eliminuje często kłopotliwy proces łączenia słuchawek z urządzeniem źródłowym.