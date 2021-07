Zadbaj o komfort pracy z słuchawkami EPOS by Sennheiser

Każdy z nas poszukuje słuchawek, które świetnie sprawdzą się zarówno podczas pracy, jak i w czasie relaksu. Słuchawki EPOS by Sennheiser zaliczają się właśnie do tego grona. Nowa marka, która może pochwalić się bogatym doświadczeniem i ekspercką wiedzą przedstawia swoje słuchawki.

Słuchawki EPOS by Sennheiser stworzone do pracy i rozrywki

Wielofunkcyjność słuchawek jest pożądana, jednak bardzo rzadka. Na rynku znajdziemy niewielu producentów, których produkty świetnie sprawdzają się zarówno w biznesie, jak i w rozrywce. Słuchawki EPOS by Sennheiser z pewnością zaliczają się do tego grona. Seria ADAPT pozwala na połączenie się ze źródłem dźwięku za pomocą technologii Bluetooth. Na pokładzie znajdziemy aktywne wyciszenie szumów ANC, które umożliwia nam całkowite wyłączenie się z otoczenia i skupienie się na pracy. Na wysoki komfort pracy składają się także grube i miękkie poduszki wokołuszne oraz wysokiej klasy przetworniki stworzone przez markę Sennheiser.

Specyfikacja słuchawek EPOS by Sennheiser ADAPT przekłada się nie tylko na komfort pracy, ale także słuchanie muzyki w wysokiej jakości. Relaks po pracy jest bardzo ważny, a słuchawki z serii ADPAT to zapewnią. Przykładem może być tutaj model ADAPT 660, który został wyposażony w kodek Bluetooth aptX gwarantujący wyraźny, czysty i pełny dźwięk stereo. Pomimo bezprzewodowej technologii słuchawki z serii ADAPT oferują długą pracę na pojedynczym ładowaniu — sięga ona nawet 30 godzin!

Słuchawki EPOS by Sennheiser z komputerem można połączyć na dwa sposoby – za pomocą transmitera Dect lub przy wykorzystaniu bezprzewodowej łączności Bluetooth 5.0.

Wysokiej klasy mikrofony na pokładzie słuchawek

Pandemia COVID-19 sprawiła, że dla wielu home-office stał się codziennością. Pracując zdalnie, zmuszeni jesteśmy do wykonywania nawet kilkunastu telefonów dziennie, dlatego też warto wyposażyć się w słuchawki, które oferują wysoką jakość rozmów. Niezależnie od tego, czy mówimy o urządzeniach przeznaczonych do call center, innych rodzajach działalności, gdzie rozmowy są podstawową formą komunikacji z klientem lub domowym użytku, słuchawki EPOS by Sennheiser oferują precyzyjny sprzęt do rozmów. Słuchawki ADAPT mogą oferować zarówno dźwięk stereo, jak i mono.

Wszystkie słuchawki EPOS by Sennheiser oferują wysoką jakość rozmów, a ich największą różnicą jest podłączenie do komputera. Model ADPAT 260 wykorzystuje technologię Bluetooth lub transmiter Dongle podpinany za pomocą portu USB. Z kolei ADAPT 231 wyposażono w złącze USB typu C. Tę słuchawkę mono można również podłączyć za pomocą technologii Bluetooth.

Słuchawki z serii ADAPT są niezwykle kompatybilnymi urządzeniami. Przede wszystkim współpracują z najpopularniejszymi komunikatorami, takimi jak Microsoft Teams, Cisco, Skype, Zoom i wiele innych (pełna lista aplikacji tutaj). Co więcej, są także kompatybilne z przodującymi producentami oprogramowania VoIP i telefonami stacjonarnymi. Słuchawki posiadają odpowiednie certyfikaty, a modele ADAPT 160T i 165T oznaczono certyfikatem Microsoft Teams.

EPOS by Sennheiser to słuchawki z najwyższej półki

Producent słuchawek ceni sobie komfort użytkownika, dlatego też w słuchawkach EPOS by Sennheiser znajdziemy materiały z topowej półki. Tyczy się to zarówno jakości elementów konstrukcji, jak i podzespołów. Wysoka klasa podzespołów przenosi się na lepszą wydajność pracy. Nieskazitelna jakość dźwięku, bezproblemowa komunikacja i wygoda podczas użytkowania — to wszystko oferują słuchawki nowej marki z wieloletnim doświadczeniem.

Słuchawki EPOS by Sennheiser sprawdzą się więc nie tylko podczas pracy i wykonywania naszych obowiązków, ale także relaksu. Wszystko to dzięki technologiom, które pozwolą nam skupić się na wykonywanym zadaniu i „odcięciu się” od świata zewnętrznego.