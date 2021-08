Steam Deck może zostać najlepszą konsolą na rynku. Oto dlaczego!

Valve zapowiadając przenośną konsolę Steam Deck, mocno zaszokowało świat graczy. Handheld ma oferować potężną moc, która pozwoli zagrać w najmocniejsze tytuły dostępne na komputery PC. Okazuje się, że przenośna konsola może dostać także wsparcie dla usługi Microsoft xCloud!

Potężna, ale przenośna konsola od Valve

Na premierę Steam Deck czeka cała społeczność graczy. Przenośny handheld ma oferować moc, która pozwoli na granie w tytuły, które dostępne są na platformie Steam. Valve wyposaży urządzenie w dotykowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli z odświeżaniem 60 Hz i proporcjach 16:10. Na obudowie znajdziemy szereg standardowych przycisków rodem z padów do grania oraz dwa gładziki o powierzchni 32,5 mm.

Steam Deck będzie pracował na procesorze AMD ZEN 2+ (8-wątkowy i 4-rdzeniowy CPU) oraz procesorze graficznym RDNA 2. Na pokładzie znajdzie się 16 GB RAM LPDDR5 i 512 GB pamięci na dane użytkownika. Konsola będzie posiadała Bluetooth, WiFi , DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet czy porty USB 3.1 C i USB 2.0. Po samej specyfikacji można śmiało stwierdzić, że Nintendo Switch ma mocnego konkurenta, który zdaje się kilkukrotnie mocniejszy. Teraz konsola od Valve daje kolejne powodu, które stawiają ją wyżej niż konsolę japońskiego producenta.

Steam Deck będzie najlepszą konsolą na rynku?

Specyfikacja prezentuje się imponująco i pozwoli na grę w najbardziej wymagające tytuły. Okazuje się, że Steam Deck może uzyskać dostęp również do usługi Microsoft xCloud. Oznacza to, że właściciele handhelda będą mogli wybierać gry nie z jednego źródła, a z dwóch! Usługa xClodu oferuje streamowanie gier na dowolne urządzenie, co w praktyce oznacza, że w najnowsze tytuły możemy grać nawet na telefonie!

Konsola otrzyma wsparcie dla Microsoft xCloud? Tak sugeruje wpis przedstawiciela Microsoftu!

Spekulacje o wsparciu dla usługi Microsoft xCloud przez konsolę Valve pojawiły się po wpisie na portalu Twitter Phila Spencera, szefa dywizji Xbox. Potwierdził on, że gry takie jak Halo czy Age of Empires pochodzące z chmury giganta z Redmond pracują bardzo dobrze na Steam Deck. To potwierdzałoby, że Deck będzie oferował dostęp do usługi. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to Steam Deck może okazać się najlepszą konsolą dostępną na rynku!