Straciłeś Apple ID? W odzyskaniu pomoże Ci wybrana przez Ciebie osoba

Apple ID to identyfikator, który pozwala korzystanie z wszystkich funkcji na urządzeniach amerykańskiego giganta. Jeśli zgubimy do niego hasło, dostęp do takich funkcji jak m.in. iCloud będzie niemożliwy, a producent w tej kwestii ma związane ręce. Co zrobić w takiej sytuacji? Z pomocą może przyjść wybrany przez nas kontakt.

Lepiej nie gubić hasła do Apple ID

Identyfikator Apple ID ustawiany jest w momencie aktywacji urządzenia amerykańskiego giganta. Jest to niezwykle ważny element w poprawnym funkcjonowaniu urządzenia i korzystaniu z jego wszystkich funkcji. Niestety, jak to bywa z hasłami, po jakimś czasie możemy o nim zapomnieć. Zwłaszcza jeśli nie musimy wpisywać go regularnie.

Przeczytaj także: Apple Music trafi na konsole PlayStation 5?

Utrata hasła Apple ID wiąże się z ograniczoną funkcjonalnością urządzenia. Nie będziemy mogli korzystać z dysku iCloud, zarządzać wszystkimi subskrypcjami, czy nawet zresetować urządzenia w momencie sprzedaży. Samo Apple nie może zresetować hasła w momencie, kiedy na naszym koncie włączona jest weryfikacja dwupoziomowa. Wraz z premierą iOS 15 Apple wprowadziło jednak nową opcję, która pomoże nam w razie zgubienia hasła.

Jak druga osoba może nam pomóc?

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu operacyjnego iOS 15 i iPadOS 15 możemy dodać kontakt, który pomoże nam w zresetowaniu hasła Apple ID w przypadku, kiedy je zgubimy. Wymogiem jest to, aby osoba ta korzystała z urządzenia z systemem iOS 15 lub iPadOS 15 i miała więcej niż 13 lat. Osoba ta będzie musiała również posiadać weryfikację dwustopniową dla swojego urządzenia oraz kod ekranu.

W celu aktywacji tej funkcji musimy udać się do ustawień, a następnie nacisnąć na nasz profil. Kolejnym krokiem jest wejście w zakładkę Hasło i ochrona. Gdy zakładka się otworzy, musimy wejść w odzyskiwanie konta. Tam znajduje się rubryka, w której możemy dodać kontakt. Po dodaniu konkretnej osoby zostanie do niej wysłana wiadomość z prośbą o dodanie jej, jako osoby uwierzytelniającej.

Jak pomóc osobie w odzyskaniu hasła? Procedura wygląda tak samo, jednak na końcu będziemy musieli uzyskać kod odzyskiwania, który nasz znajomy lub członek rodziny będzie musiał wpisać do swojego urządzenia. To pozwoli na zresetowanie hasła i odzyskanie dostępu do konta Apple ID.

Źródło: MacRumors