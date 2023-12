Dziś wyjaśniła się sprawa nowych europejskich rozgrywek, które niezgodnie z prawem konkurencji zostały zablokowane przez UEFA i FIFA. Zaprezentowany w 2021 roku twór największych klubów Europy powstanie, a Superliga ruszy w 2025 roku! Klubów chętnych do dołączenia jest naprawdę sporo!

Europejski Trybunał Sprawiedliwości z jasną deklaracja! “Niezgodne z prawem”

Po dwuletniej batalii prawniczej, sprawa Superligi znalazła swój finał w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (TSUE). Trybunał jednoznacznie stwierdził, że praktyki UEFA i FIFA naruszały prawo konkurencji, wskazując na nadużycie dominującej pozycji. TSUE podkreślił także, że federacje nie mają prawa blokowania nowych inicjatyw, ogłaszając koniec “monopolu” na najlepsze wydanie europejskiej piłki.

Przeczytaj także: Superliga powstanie! UEFA i FIFA działały niezgodnie z prawem!

W uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że piłka nożna powinna być dostępna dla wszystkich, a prawa telewizyjne naruszają interesy klubów. To jednoznaczne orzeczenie otwiera drogę dla powstania Superligi, wyznaczając koniec hegemonii dotychczasowych struktur. Dla fanów, klubów i inicjatorów nowej ligi to kamień milowy, który rysuje nowy rozdział w historii futbolu, uparcie dążący do równości i wolności w świecie piłkarskim.

Superliga ruszy w 2025 roku! Ponad 60 klubów chętnych!

Superliga ruszy w 2025 roku

Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oznacza to, że wkrótce powstaną nowe europejskie rozgrywki, które mają konkurować z tymi pod szyldem UEFA. Zgłoszeń jest naprawdę dużo, ponieważ firma A22, która ma sprawować pieczę nad Superligą, rzekomo prowadzi negocjacje z ponad 60 europejskimi klubami piłkarskimi. Co więcej, format tych rozgrywek mocno ewoluował od czasu, kiedy po raz pierwszy świat o nim usłyszał.

Co prawda szczegółów nie znamy, ale jak podaje kataloński dziennik “Sport”, Superliga ruszy w 2025 roku! Wkrótce mamy poznać nie tylko szczegółowy plan rozgrywek, ale również terminarz rozgrywek a także listę zespołów, które zdecydowały się dołączyć do tych rozgrywek.

Wszystko wskazuje więc na to, że Superliga ruszy w 2025 roku i będzie niezwykle mocną konkurencją dla Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Powstanie także żeńska Superliga.

Superliga powraca! Nowy projekt zrewolucjonizuje futbol?

Źródło: Sport