Superliga powstanie! Rozgrywki zaproponowane przez największe kluby w Europie, które miały zakończyć hegemonię UEFA i FIFA, zostały zablokowane w 2021 roku. Okazuje się, że blokada nie była zgodna z prawami konkurencji. Tym samym możemy szykować się na nowe europejskie rozgrywki!

UEFA i FIFA działały niezgodnie z prawem!

W 2021 roku, w kwietniu, dwanaście największych klubów Europy ogłosiło powstanie nowych rozgrywek o nazwie Superliga. Tymi klubami były Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milan, Inter, Real Madryt, Barcelona i Atletico. Rozgrywki te miały oferować spotkania na najwyższym poziomie. Niestety, kilka dni później z planu stworzenia wycofało się aż dziewięć z nich, co miało związek z groźbami ze strony UEFA i FIFA.

Przeczytaj także: Koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy. Dziś ostatnie mecze grupowe w historii

Europejska oraz międzynarodowa federacja piłkarska groziły drużynom, które zdecydowały się na wejście w spółkę tworzenia Superligi, dostały ostrzeżenia, że jeśli dołączą one do tego tworu, zostaną nie tylko wyrzucone z ówcześnie trwających rozgrywek, ale będą miały także zakaz łączenia gry w nowej lidze i w rozgrywkach, których patronem jest UEFA i FIFA. Teraz wiemy, że było to nielegalne i wszystko wskazuje na to, że Superliga powstanie!

UFEA i FIFA nie miały prawa zakazać powstania nowej inicjatywy, dlatego też Superliga powstanie.

Superliga powstanie. Jest zielone światło!

Od momentu gróźb ze strony federacji piłkarskich sprawa trafiła do sądu, gdzie przez ostatnie dwa lata toczyła się batalia. Wszystko zakończyło się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (TSUE). Organ ten jasno orzekł, że praktyki stosowane przez UEFA i FIFA były niezgodne z prawem konkurencji, a dwa wspomniane organy “nadużyły swojej dominującej pozycji”.

W uzasadnieniu dodano także, że żadna z tych federacji nie ma prawa zakazywania powstawania nowych inicjatyw. Co więcej, TSUE oznajmił, że “monopol” na najlepsze wydanie piłki się zakończył, podkreślając, że “piłka nożna jest darmowa” oraz to, że prawa telewizyjne szkodzą klubom. Tym samym Superliga powstanie, prędzej czy później.

Superliga powstanie! UEFA i FIFA działały nielegalnie! Źródło: TSUE @X Superliga powstanie! UEFA i FIFA działały nielegalnie! Źródło: TSUE @X

Źródło: TSUE