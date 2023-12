Koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy. Dziś ostatnie mecze grupowe w historii

Koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy. Dzisiejsze mecze fazy grupowej najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie, będą ostatnią tego typu fazą w historii tego turnieju. Od przyszłego sezonu LM będzie rozgrywana w systemie szwajcarskim, a liczba drużyn wzrośnie.

Dziś ostatnie mecze fazy grupowej

Przez lata rozgrywki Ligi Mistrzów zmieniały swój format. Początkowo, w sezonie 92/93, kiedy to oficjalnie zmieniono nie tylko nazwę rozgrywek (wcześniej nazywały się Puchar Europy Mistrzów Klubowych), ale również ich format. Na przestrzeni lat liczba drużyn w obecnie znanej formie sukcesywnie się powiększała.

Obecnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów gra 32 drużyny, które dzielą się na osiem grup. W każdej z nich znajduje się po cztery drużyny. Dwa pierwsze miejsca premiowane są awansem do fazy pucharowej, natomiast drużyny z trzeciego miejsca mają szanse powalczyć w rozgrywkach niżej, czyli w Lidze Europy. Dziś zobaczymy jednak ostatnie mecze grupowe, ponieważ fraz z zakończeniem dzisiejszych spotkań, nastąpi koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy.

Koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy. Idzie nowe!

Od przyszłego sezonu 24/25 Liga Mistrzów zmieni swój format ze schematu grupowego, na system szwajcarski. Co to oznacza? Przede wszystkim zniknie system mecz-rewanż, ponieważ każdy z zespołów, który zakwalifikuje się do tych prestiżowych rozgrywek, rozegra łącznie dziesięć spotkań z ośmioma różnymi przeciwnikami. Od teraz Liga Mistrzów będzie prawdziwą ligą, a do fazy pucharowej awansuje bezpośrednio osiem drużyn z najlepszym bilansem, a kolejne szesnaście zostanie wyłonionych poprzez baraże (dwumecz). Przegrani spadną do fazy pucharowej LE.

To nie koniec zmian, ponieważ w nowym formacie Ligi Mistrzów udział będzie brało nie 32, jak do tej pory, a 36 zespołów. Taka sama liczba uczestników i ogólny format będzie także wprowadzony do Ligi Konferencji Europy oraz Ligi Europy. Cztery dodatkowe zespoły, które dołączą do rozgrywek, dołączą do LM na podstawie:

Trzecia drużyna w tabeli ligowej grająca w lidze zajmującej piąte miejsce w pięcioletnim rankingu UEFA (statystyki liczone od sezonu 19/20). Na ten moment jest to drużyna z ligi holenderskiej; Po jeden z drużyn z dwóch najlepszych federacji piłkarskich w krajowym rankingu UEFA za poprzedzający sezon; Zespół wyłoniony z eliminacji w ścieżce mistrzowskiej

Źródło: UEFA