Symulator farmy, drwala, kierowcy. Dlaczego lubimy takie gry?

Przeglądając tytuły, które przodują na rynku gier często można zauważyć, że ludzie wręcz masowo grają w symulatory. Nie od dziś wiadomo jak dużą liczbę fanów skupia Euro Truck Simulator 2, The Sims 4, Farming Simulator i podobne produkcje. Dlaczego symulator farmy, drwala, kierowcy cieszą się taką popularnością? Co sprawia, że sięgamy tak często po tego typu tytuły?

Czasami zastanawiam się skąd bierze się fenomen gier typu symulator. Pojawiają się jak grzyby po deszczu i niebawem będziemy mogli zagrać w symulację każdego zawodu, a kto wie, może i dowolnej dziedziny naszego życia. Nie ukrywam, niektóre z nich są naprawdę ciekawe i wciągające. Są też takie tytuły, które szczerze mówiąc nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego. Oczywiście nie tylko autorzy gier zarabiają na symulatorach. Na popularności tego typu tytułów korzystają również producenci sprzętu. O kierownicach do symulatorów rajdów samochodowych zapewne każdy z Was słyszał. Joysticki zwiększające realizm pilotowania odrzutowca również zadomowiły się na dobre. Nie wiem czy znacie również sprzęt niezbędny do obsługi maszyn rolniczych. Jakiś czas temu pisałem o takim zestawie – LOGITECH HEAVY EQUIPMENT BUNDLE. Jak widać, producenci muszą obserwować duże zainteresowanie tego typu produktami, skoro decydują się na ich tworzenie.

Logitech Heavy Equipment Bundle

Jak to jest być… czyli fenomen gier typu symulator farmy, drwala, kierowcy i tak dalej

Sam niejednokrotnie zastanawiałem się, jak to jest być pilotem samolotu, rolnikiem, zarządzającym coraz większym gospodarstwem, czy nawet kucharzem. Tak jak wcześniej wspomniałem, są tytuły naprawdę świetne, które szczerze mogę polecić nawet osobom, które na co dzień nie grają w gry. Zacznijmy od lotnictwa. Oczywiście przoduje Microsoft Flight Simulator. Jest to tak zaawansowany tytuł, a w najnowsze, zapowiedzianej wersji wręcz nieprawdopodobnie realistyczny, że każda osoba powinna znać tą grę. Możemy zasiąść za sterami nie tylko małych awionetek, ale i tych największych statków powietrznych Boeinga i Airbusa. Rzecz jasna każdy przycisk jest “klikalny”, a my, aby uruchomić maszynę musimy się naprawdę nad tym napracować. Odsyłam Was do oficjalnego trailera, który prezentuję poniżej. Naprawdę robi to wrażenie.



Nie inaczej jest w przypadku innego symulatora lotów. Tym razem mówimy o starszym tytule – Digital Combat Simulator World, który pozwala nam sterować wojskowymi samolotami. Nie chcę się mocno rozpisywać na temat tego tytułu. Dodam tylko, że samo uruchomienie maszyny będzie dużym sukcesem, bowiem musimy pamiętać o radiu, pompach, bateriach, zasilaniu i tak dalej, i tak dalej.

Nie wszystkie gry sprawiają frajdę

O ile na rynku można znaleźć wiele fajnych gier, o tyle są też tytuły, które nie do końca można uznać za udane. Wystarczy popatrzeć na oceny, które od dziennikarzy otrzymuje powiedzmy Symulator Policjanta. Są też gry dobre, ale trochę… nudne. Przykładowo Ultimate Fishing Simulator jest tytułem dobrze stworzonym i rzeczywiście odwzorowanym poprawnie. Nasuwa się jednak pytanie, czy łowienie ryb za pomocą klawiatury i myszki da nam to samo, co hobby z realnego świata? Przecież chodzi tam o obcowanie z naturą, wyciszenie się. Przynajmniej ja mam takie zdanie na ten temat. Są też tytuły nieco… dziwne, jak na przykład symulator ubojni ludzi. Tak, jest coś takiego. Grę tworzą Polacy, a tytuł nazywa się Human Farm.

Łowienie ryb to również obcowanie z naturą. Tego w grze Ultimate Fishing Simulator niestety mi brakuje.

Dlaczego lubimy symulatory?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Ludzie są ciekawi tego, jak mogłaby wyglądać ich praca w zupełnie innym zawodzie. Co ważne, gry stają się tak zaawansowane, że odwzorowanie danych sytuacji jest naprawdę realistyczne. Chcesz poznać pracę mechanika samochodowego? Uruchamiasz na przykład Car Mechanic Simulator. Masz ochotę zwiedzić Europę za kierownicą ciężarówki? Nie ma sprawy – od tego masz Euro Truck Simulator 2, który co prawda nie jest w stu procentach odwzorowaniem pracy kierowcy, jednak grywalność tego tytułu jest tak duża, że gra tak naprawdę się nie starzeje. W końcu wydano ją w 2012 roku, a ciągle słyszymy o nowych dodatkach, które oferuje czeskie studio SCS Software. Nie mogę zapominać o fanach gry, którzy zajmują się tworzeniem modów. Te jeszcze bardziej ulepszają ten tytuł, a więc frajda jest znacznie większa.

Czas wyruszyć w trasę. W Euro Truck Simulator 2 możemy przewozić także ładunki ponad gabarytowe.

Chcesz zmienić zawód? Może sprawdź wcześniej jak to mniej – więcej będzie wyglądać?

O ile symulatory statków powietrznych, czy rajdów WRC możemy traktować jako zabawę, bo niewielka liczba osób rzeczywiście stwierdzi, że chce się tym zajmować na co dzień, o tyle są przecież zawody, które rzeczywiście możemy uznać za ciekawe po wirtualnej rozgrywce. Mam tu na myśli między innymi zawód drwala, mechanika samochodowego, czy nawet operatora wózka widłowego. Raczej unikałbym słabych gier, które powstają w hurcie, a jest ich niestety ogrom i bardziej mogą zniechęcić niż zachęcić. Tak czy inaczej, przecież nawet profesjonaliści korzystają na przykład z gier, które potrafią przenieść nas na tor rajdowy. Wspomniane wcześniej symulatory sterowania samolotami również są wykorzystywane przez pilotów w celu szkolenia. Oczywiście, wygląda to trochę inaczej, jednak w pewnym stopniu pokazuje jak taki zawód może wyglądać. Dlatego też szczególnie młodzi ludzie mogliby wykorzystać gry typu symulatory. Kto wie, może dzięki temu wybiorą swoją ścieżkę zawodową?