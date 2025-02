MOVA Fresh Pro sprawdzi czy dokładnie myjesz zęby! Serio!

Od teraz nie ma możliwości, byś źle mył zęby. Oczywiście, o ile zastosujesz MOVA Fresh Pro. To nowa szczoteczka soniczna wykorzystująca… sztuczną inteligencję. Na tym nie koniec ciekawych rozwiązań, którymi ten model może zachęcić do podjęcia decyzji o zakupie.

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh Pro.

Zacznijmy od tego, że jest to pierwszy na świecie model, który korzysta z połączenia technologii sonicznej z dwoma silnikami. Zyskuje tu przede wszystkim użytkownik, ponieważ takie rozwiązanie zapewnia kompleksowe czyszczenie naszej jamy ustnej w zaledwie minutę. Nie sposób pominąć rozwinąć tematu dotyczącego technologii 3DClean. W praktyce system potrafi generować 69 tysięcy wibracji sonicznych na minutę, a także aż 39 600 pulsacji. Do tego dochodzą ruchy góra – dół oraz na boki. Producent twierdzi, że dzięki temu możemy cieszyć się dokładnie wyczyszczoną powierzchnią każdego zęba. Myślę, że nie są to „słowa rzucane na wiatr”, gdyż technologia ta została opracowana w oparciu do rekomendowaną przez dentystów technikę szczotkowania.

MOVA Fresh Pro sprawdzi czy dokładnie myjesz zęby

W jaki sposób? Już tłumaczę. Ten model został wyposażony w system wykrywania nacisku, który dodatkowo korzysta ze sztucznej inteligencji. Na szczoteczce zainstalowano świecący pierścień, który zmienia kolor na czerwony, kiedy za mocno dociskamy szczoteczkę do zębów bądź dziąseł. Mało tego, rozwiązanie dodatkowo redukuje intensywność wibracji, gdy źle myjemy zęby. Co ciekawe, szczoteczka współpracuje z aplikacją MOVAhome, w której możemy zmieniać intensywność wibracji w dziesięciu poziomach. Możemy również monitorować nawyki dotyczące szczotkowania. Jakby tego było mało, oprogramowanie generuje raporty zdrowia naszej jamy ustnej. Widzimy dokładnie czas szczotkowania oraz pokrycie powierzchni zębów. Koniec z oszukiwaniem!

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh Pro.

Nowa szczoteczka marki MOVA

Co znajdziemy w opakowaniu? Producent dołącza do zestawu dwie główki szczotkujące. Pierwsza z nich – 3-w-1 nie tylko kontroluje płytkę nazębną, ale rownież dba o nasze dziąsła i wybiela zęby! Wszystko dlatego, że jest wyposażona w diamentowe włókna, które podobno są w stanie usunąć dwukrotnie więcej przebarwień niż tradycyjne odpowiedniki.

Pamiętajcie, że wraz z MOVA Fresh Pro otrzymujecie jeszcze drugą główkę. Ta z kolei sprawdzi się wśród osób, które zmagają się z problemem wrażliwych zębów. Za sprawą miękkich włókien, których grubość to zaledwie 0,01 mm możemy liczyć na delikatną, ale skuteczną zarazem pielęgnację naszych zębów.

W opakowaniu znajdziemy także etui podróżne, bezprzewodową ładowarkę z przewodem USB oraz uchwyty na główki szczotkujące. Sama szczoteczka wygląda naprawdę dobrze. Widać nawiązanie do produktów najwyższej klasy – śmiało mogę stwierdzić, że mówimy o modelu premium. Warto również wspomnieć, że możemy ją kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: matowa czerń, lub matowe srebro.

Szczoteczka do zębów MOVA Fresh Pro.

Czas pracy i cena szczoteczki do zębów MOVA Fresh Pro

Producent twierdzi, że szczoteczka będzie pracować do trzydziestu dni na jednym ładowaniu. Oczywiście, zakładając, że będziemy korzystać z niej standardowo, to znaczy dwa razy dziennie po minucie. Warto również dodać, że prezentowany model posiada certyfikat wodoodporności IPX7, dzięki czemu może przebywać pod wodą o głębokości do jednego metra przez pół godziny. Plusem jest zastosowanie nano powłoki, która zapewnia MOVA Fresh Pro nie tylko odporność na wodę, ale ma również zapobiegać osadzeniu się zabrudzeń.

Na koniec najważniejsze. Ile kosztuje ten model? Sugerowana cena katalogowa wynosi 439 zł, jednak obecnie, z okazji premiery możemy ją kupić o 14% taniej. Wszystko za sprawą oferty promocyjnej. Finalnie kupicie ją za 379 zł. Akcja ta potrwa do 12 lutego bieżącego roku. Gdzie kupić MOVA Fresh Pro? Możecie udać się do sieci elektromarketów takich jak Media Expert, MaxElektro czy RTV Euro AGD, bądź kupić ją za pośrednictwem platformy Allegro, gdzie marka MOVA prowadzi swój internetowy sklep.

