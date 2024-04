Takiego meczu w historii ligi NBA jeszcze nie było!

Liga NBA powstała w 1946 roku, a trzy lata później połączyła się z ligą ABA i twór ten działa do dziś. Przez 78 lat rozegrano dziesiątki tysięcy spotkań, a dzisiejszej nocy, w meczu Milwaukee Bucks z Boston Celtics, stało się coś, czego jeszcze w historii ligi NBA nie byliśmy świadkami!

Bucks wygrali mecz, ale stracili swojego lidera

Dzisiejszy mecz Milwaukee Bucks z Boston Celtics nie miał większej historii. Drużyna Kozłów walczy o jak najlepsze miejsce w konferencji wschodniej, natomiast Celtics już jakiś czas temu zaklepali sobie najlepszy bilans w lidze i tylko czekają na rozpoczęcie fazy play-off i walki o mistrzostwo.

Przeczytaj także: Lewandowski vs Mbappe. Tak wyglądał ich ostatni pojedynek

Drużyna ze stanu Wisconsin ostatecznie wygrała to spotkanie 104 do 91 i zyskała mecz przewagi nad trzecimi w konferencji New York Knicks. Niestety, bezkontaktowej kontuzji nabawił się lider Bucks, Giannis Antetokounmpo. Klub podał, że zawodnik nabawił się nadwyrężenia lewej łydki i nie wrócił do gry i na ten moment nie ma informacji, czy będzie gotów do gry w następnym spotkaniu.

Bucks wygrali z Celtics, ale w meczu wydarzyło się coś niesamowitego! Fot. Celtics, Author Unknown

Pierwszy taki mecz. Celtics na kartach historii ligi NBA

Boston Celtics rozgrywają historyczny sezon, nawet jak na organizację, która na przestrzeni lat, rozegrała takich sezonów kilka. Obecnie mają czternaście zwycięstw więcej niż drudzy w konferencji wschodniej Milwaukee Bucks. Niemniej jednak, w dzisiejszym spotkaniu drużyna z Bostonu dokonała czegoś, czego nie byliśmy świadkami od początku istnienia NBA.

Okazuje się bowiem, że Celtics zostali pierwszą w historii drużyną ligi NBA, która w całym spotkaniu nie oddała ani jednego rzutu wolnego! Co ciekawe, w całym spotkaniu na lini rzutów wolnych stanął jedynie Giannis Antetokounmpo, który trafił tylko jeden z dwóch rzutów. To też rekord ligi, jeśli chodzi o najmniejszą ilość wykonanych wolnych w meczu NBA. Poprzedni wynosił 11 prób!

Jest to wręcz niespotykana sytuacja!

Bucks i Celtics oddali w tym meczu łącznie dwa rzuty wolne, co jest rekordem ligi. Poprzedni wynosił 11 prób! Fot. StatMuse @X Celtics w spotkaniu z Bucks nie oddali ani jednego rzutu wolnego, co jeszcze nie zdarzyło się w historii NBA. Fot. StatMuse @X

Źródło: opr. wł./StatMuse, Fot. Celtics