Telegram dostanie wersję premium? Trwają testy!

Na rynku znajdziemy wiele komunikatorów społecznościowych, a do najpopularniejszych z nich należy Telegram. To właśnie dzięki temu, że aplikacja rzekomo zbiera jedynie podstawowe informacje na temat użytkowników, jest tak popularna. Okazuje się, że twórcy szukają nowych sposobów na zarobek i wkrótce komunikator będzie oferowany z opcją Premium.

Prace nad płatną subskrypcją w komunikatorze Telegram już trwają

Telegram to jeden z najpopularniejszych komunikatorów społecznościowych na świecie. Przyciągnął on do siebie użytkowników faktem, że pobiera od nich jedynie najbardziej podstawowe dane. Można więc powiedzieć, że działa on zupełnie inaczej niż Messenger, który należy do Mety. Ten komunikator pobiera od użytkowników, co się da.

To właśnie jest podstawową zaletą komunikatora Telegram. Twórcy aplikacji zarabiają przede wszystkim na reklamach, które wyświetlają się użytkownikom. Teraz okazuje się, że szukają oni nowych sposobów na zarobek. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, które sugerowały, że wkrótce pojawi się subskrypcja premium komunikatora. Trwają już pierwsze testy.

Jak twórcy chcą zainteresować użytkowników planem premium?

Pierwsze informacje o komunikatorze Telegram Premium pojawiły się przy okazji premiery wersji 8.7.2 popularnego komunikatora. W wersji beta znaleziono wzmianki o nowym planie, który będzie tyczył się aplikacji. Według przecieków użytkownicy, którzy zdecydują się na zakupienie subskrypcji, będą mieli dostęp do specjalnej zawartości. O czym mowa?

Użytkownicy, którzy zdecydują się na nabycie planu premium w komunikatorze Telegram, otrzymają dostęp do specjalnych naklejek i reakcji na wiadomości. Na tę chwilę wiadomo jedynie o tych dodatkowych przywilejach. Wydaje się, że takie dodatkowe funkcje mogą nie wystarczyć, do przyciągnięcia użytkowników do płatnej wersji programu.

Wersja Beta komunikatora potwierdziła, że wkrótce użytkownicy za opłatą, otrzymają dostęp do płatnych funkcji.

Nie wiadomo, kiedy zostanie wprowadzona wersja Premium popularnego komunikatora oraz ile będzie kosztować subskrypcja.

Źródło: brytfmonline