Wiele osób zastanawia się czy istnieje telewizja za darmo bez logowania. Otóż okazuje się, że tak! Pojawił się jakiś czas temu nowy serwis VOD, który zachęca do korzystania z oferty udostępniając wiele popularnych polskich kanałów zupełnie za darmo. Mało tego, wcale nie musicie się rejestrować! Trzeba korzystać, póki jest.

Nie będę bardzo się rozpisywał, bo i tak wiem, że każdy będzie czym prędzej szukał podpowiedzi jak uruchomić telewizję za darmo bez logowania. Wcale się Wam nie dziwię, sam bym tak samo zrobił. Tak czy inaczej, poczekajcie chwilkę. Przede wszystkim oferta VOD, o której piszę działa zarówno na Androidzie, na komputerach z MacOS, jak i na smartfonach z iOS czyli iPhone. Wiem, bo sprawdziłem. Dlatego tym bardziej warto skorzystać, prawda?

Telewizja za darmo bez logowania! TVN, Polsat i inne kanały!

Telewizja za darmo bez logowania! Jakie programy są dostępne?

Serwis VOD z Ukrainy udostępnia polskim użytkownikom wiele popularnych w naszym kraju kanałów za darmo! O jakich mowa? Już informuję. Za darmo możecie oglądać:

Polsat

TVN

TV Puls HD

TVP 1

TVP 2

TVP 3

Puls 2 HD

WP HD

Polonia 1 HD

Tele 5 HD

Stopklatka.tv HD

Zoom TV HD

Sportowa.TV

Music Box Polska

STARS.TV HD

TVP World

Deutsche Welle (w języku niemieckim)

France 24 HD (w języku francuskim)

FREEDOM HD (w języku ukraińskim)

Blog for kids in English (w języku angielskim)

Blog DIY in English HD (w języku angielskim)

TV online za darmo bez logowania. Jak włączyć?

Sprawa jest prostsza, niż może się wydawać. Wystarczy, że wejdziecie nas stronę https://megogo.net/pl i… już. Nie musicie się logować. Wybieracie zakładkę “KANAŁY TELEWIZYJNE”, a następnie “Bezpłatna TV” i możecie oglądać ulubione seriale, filmy lub reklamy – co kto lubi. Oczywiście, są również pakiety płatne, które umożliwiają uruchomienie wielu innych kanałów. Tańszy kosztuje 20,99 zł miesięcznie i daje nam dostęp do 94 kanałów. Droższy, za 27,99 zł oferuje opcję oglądania 121 kanałów. Co ciekawe, jest również możliwość wypożyczania filmów i seriali. Z resztą, sprawdźcie ofertę i sami przekonajcie się, co oferuje ukraińska platforma VOD.

Kiedyś pisałem o tym, jak uruchomić YouTube bez reklam na TV. Teraz macie okazję dołączyć do tego pakiet kanałów, które uruchomicie bez reklam i bez konieczności tworzenia konta. Po prostu uruchamiacie stronę i oglądacie. Jak długo będzie to możliwe? Sam nie wiem, dlatego korzystajcie póki jest.