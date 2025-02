Na Twój telewizor Smart TV polują hakerzy. 13 tys włamań!

Niedawno byłem na spotkaniu, w którym uświadomiono mi, że telewizor Smart TV może być równie dużym zagrożeniem dla naszych danych co smartfon czy komputer. Zdajesz sobie z tego sprawę? Domyślam się, że niekoniecznie, a przecież mając TV podpięty na stałe do Internetu narażasz się na ataki ze strony hakerów.

Telewizor smart TV Samsung z platformą Knox.

Nie tylko komputer i telefon, ale także telewizor czy nawet lodówka i pralka są podłączone do Wi-Fi. Co to oznacza? Oczywiście, podpięcie każdego z tych urządzeń do sieci, sprawia, że instalujemy na nich wiele aplikacji, podpinamy konta – również te z dostępem do naszego konta bankowego. Nie chcę tu nikogo straszyć, ponieważ przy odpowiednim zarządzaniu aplikacjami (mam tu na myśli ich dostęp do naszych wrażliwych danych) nic nie powinno się stać, jednak ograniczone zaufanie to jeden z kluczy do sukcesu. Samsung, bo na spotkaniu z przedstawicielami tej firmy byłem, pokazał mi, że ważniejszy jest jeszcze jeden element.

Masz telewizor Smart TV? Dzięki Samsung Knox możesz „spać spokojnie”

Tak zwany Internet Rzeczy to dzisiejsza rzeczywistość. Podłączamy do sieci szereg urządzeń, a te, które wymieniłem to tylko mały procent. By cieszyć się tak zwanym „inteligentnym domem” do Wi-Fi podpinamy także gniazdka, oświetlenie, sprzęt AGD. Co ciekawe, według raportu „Rynek Internetu Rzeczy w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029” w samej Polsce będziemy mieli ponad 6 mln telewizorów podłączonych do Internetu. Jeśli natomiast chodzi ogólnie o urządzenia i czujniki, ma to być około 300 milionów. Jakby tego było mało, nie zaliczamy do tej liczby smartfonów, tabletów i komputerów.

Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku, do sieci internetowej podpięto 125 tysięcy pralek, 65 tysięcy piekarników i 44 tysiące lodówek marki Samsung. Mówimy tu tylko o jednej marce. Ciekawie wypada również statystyka telewizorów. Na około sześć milionów telewizorów, które są wyposażone w funkcje sieciowe, aż 3,8 mln było według Samsunga sprzętem właśnie tej firmy. No dobrze, ale czemu „kazałem” Ci przeczytać ten tekst? Chyba nie chodziło o chwalenie się wynikiem sprzedaży marki Samsung? Oczywiście, że nie. Już wyjaśniam.

Telewizor Smart TV oraz inne urządzenia podpięte do Internetu mogą być narażone na ataki hakerskie

Jeśli myślisz, że tylko komputer, tablet czy smartfon są łakomym kąskiem dla hakerów to niestety – grubo się mylisz. Analizując dane od specjalistów do spraw bezpieczeństwa możemy łatwo wywnioskować, że zdecydowanie, jest inaczej. W 2023 roku urządzenia typu Smart Home były atakowane średnio dziesięć razy dziennie. Jakby tego było mało, głównie dotyczy to telewizorów. Jaki może być „efekt” takich działań cyberprzestępcy? Oczywiście, w takich sytuacjach dochodzi do kradzieży danych, a co gorsza, nawet tożsamości. Mało tego, nasze urządzenia mogą być wykorzystywane do ataku innych komputerów bądź serwerów. Według ekspertów, w pierwszej połowie ubiegłego roku wykryto kilka luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego zainstalowanego w telewizorze. Efekt? Włamywacze przejęli kontrolę nad sprzętem.

W ubiegłym roku doszło również do bardzo dużego ataku typu DDoS. Mowa o 13 tysiącach zainfekowanych urządzeń. Jak to działa? Na takim urządzeniu instalowane jest złośliwe oprogramowanie, które korzysta z mocy obliczeniowej. Dzięki temu haker może „zlecić” wysłanie bardzo dużej ilości zapytań do atakowanego serwisu. Efekt? Dana witryna jest zablokowana, ponieważ serwer nie może obsłużyć tak dużej liczby „wejść”. Chodzi oczywiście o znaczne obciążenie sprzętowe. Finalnie dochodzi do przerwy w działaniu strony internetowej. Jak sobie z tym radzić?

Platforma Knox dba o to, by telewizor Smart TV był bezpiecznym urządzeniem

Nie trudno się domyślić, że skoro na to tematyczne wydarzenie zostałem zaproszony przez markę Samsung, jej przedstawiciele chcieli się czymś pochwalić. Szczerze? Mają czym, serio. Wszystko dzięki platformie Knox, która jest niczym innym jak zaawansowanym systemem zabezpieczeń urządzeń, który Samsung rozwija od ponad dwunastu lat. Wielokrotnie testując telewizory tej marki miałem styczność z tym rozwiązaniem. W skrócie: uruchamiając telewizor Samsung Smart TV automatycznie aktywuje się specjalna warstwa ochrony, która chroni nas przed atakami złośliwego oprogramowania.

Plusem Knox jest oczywiście ochrona na kilku poziomach. Jesteśmy zabezpieczeni przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł, ale autorzy tego systemu ochrony pamiętali również o zabezpieczeniu poufnych danych. Można również wyróżnić specjalne szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie krytycznych danych. Mam tu na myśli klucze kryptograficzne czy certyfikaty. Platforma Knox potrafi również uniemożliwić uruchomienie nieautoryzowanej aplikacji, co jest bardzo ważne, ponieważ nie tylko na telefonie czy komputerze instalujemy wszelakiego rodzaju oprogramowanie.

Potwierdzeniem tego, że nie są to słowa „rzucane na wiatr” może być spełnienie przez telewizor Smart TV marki Samsung, który działa pod kontrolą systemu Tizen norm TSI EN 303 645. Dotyczy cyberbezpieczeństwa urządzeń Internetu Rzeczy, którą opracował Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych. Mało tego, telewizory tej marki są zgodne z globalnymi standardami bezpieczeństwa Common Criteria. Jest to standard oceny bezpieczeństwa informatycznego, który stosuje się do weryfikacji skuteczności zabezpieczeń produktów elektronicznych. Samsung w swoich telewizorach Smart TV blokuje niebezpieczne witryny phishingowe, a także zabezpiecza kanały komunikacyjne, nie zapominając o kontroli dostępu do aplikacji klienckich.