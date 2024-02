Nowy odkurzacz Dyson V15s Detect Submarine jest modelem, który przewyższa inne. Producent postanowił wyposażyć go w specjalną elektroszczotkę do czyszczenia twardych podłóg. To wielofunkcyjne urządzenie 4w1!

Odkurzacz Dyson z nową funkcją zwiększającą jego funkcjonalność

Modele odkurzaczy pionowych Dyson oferują dużą moc ssania, co jest kluczowe w przypadku tego typu urządzeń. Producent postanowił pójść o krok dalej i na rynku pojawił się jego pierwszy uniwersalny bezprzewodowy odkurzacz, który oferuje funkcję aktywnego mycia podłóg! Dyson V15s Detect Submarine to model wielofunkcyjny, które zwiększy komfort sprzątania.

Ten odkurzacz Dyson jest lepszy niż inne. Z jednego powodu Fot. mat. prasowe

Dyson V15s Detect Submarine to urządzenie 4w1, które zapewnia mycie, podświetlenie zabrudzonej podłogi i odkurzanie bez plątania włosów. Odkurzacz został więc przystosowany do usuwania kurzu, plam i rozlanych płynów. Istotne jest to, że myje on powierzchnie czystą wodą. Wszystko dzięki specjalnie zaprojektowanej elektroszczotce z wałkiem do czyszczenia na mokro o nazwie Dyson Submarine.

Elektroszczotka Dyson Submarine to istny game changer

Elektroszczotka Dyson Submarine, która została zamontowana w Dyson V15s Detect Submarine, dostosowuje ilość wody potrzebnej do skutecznego usunięcia rozlanych płynów, uporczywych plam czy drobnych i suchych zanieczyszczeń z twardej powierzchni. Technologia Extraction Plate sprawia, że czyszczenie odbywa się bez nadmiaru wody. Innowacyjna budowa płytki, umieszczonej bezpośrednio przy wałku szczotki, skutecznie usuwa nadmiar wody z elektrycznej szczotki i kieruje go prosto do zbiornika, gwarantując doskonałe rezultaty bez nadmiernej wilgotności podłogi.

Inżynierowie marki Dyson zastosowali w szczotce osiem punktów rozprowadzania wody, co sprawia, że ciśnienie równomiernie ją rozprowadza, dzięki czemu cała powierzchnia wałka jest odpowiednio nawilżona. Co minutę dozowane jest dokładnie 18 ml wody, gwarantując skuteczne mycie, po którym powierzchnia nie jest niepotrzebnie mokra. Zbiornik na czystą wodę ma 300 ml pojemności, co pozwala na umycie do 110 m² powierzchni przy jednym napełnieniu zbiornika. Z kolei większy, 360 mln zbiornik na brudną wodę zapobiega ponownemu zabrudzeniu powierzchni.

Dzięki temu wałek z mikrofibry napędzany przez silnik pracuje wydajnie i usuwając uporczywe plamy i zanieczyszczenia, myjąc wszystko czystą wodą.

Nowy odkurzacz Dyson i funkcje, które mają znaczenie

Możliwość mycia podłóg przy użyciu nowego modelu V15s Detect Submarine mocno zwiększyło funkcjonalność odkurzacza marki Dyson. Na pokładzie znajdziemy jednak inne funkcje, które mają za zadanie sprawić, aby sprzątanie było jeszcze prostsze:

Elektroszczotka Fluffy Optic została wprowadzona do urządzeń marki Dyson w 2021 roku. Szczotka z funkcją podświetlenia uwidacznia ukryty kurz na twardych podłogach, dzięki czemu sprzątanie jest skuteczniejsze i dokładniejsze.

Piezo Sensor to inteligenty czujnik, który mierzy poziom zanieczyszczenia powierzchni. Na ekranie LCD odkurzacza wyświetlane w czasie rzeczywistym są dane, które informują użytkownika o tym, jak dużo zanieczyszczeń wciągnął odkurzacz. Daje on zamysł tego, jak dokładne było sprzątanie.

Moc ssania silnika Dyson Hyperdymium wynosząca do 125 000 obr./min zapewnia dokładne i wszechstronne sprzątanie. Warto zaznaczyć, że po doczepieniu szczotki Dyson Submarine silnik automatycznie przestaje pracować i nie zasysa powietrza. Jest to sposób na zapobiegnięcie wessania wody do komory silnika, a zabrudzona woda i zanieczyszczenia trafiają do specjalnego pojemnika. Czas pracy w takim przypadku wydłuża się do 120 minut.

System filtracji zatrzymuje 99,99% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrometra, a technologia cyklonów oddziela kurz i brud od podłóg oraz innych powierzchni. Wysoka szczelność systemu sprawia, że zanieczyszczenia nie wydostają się na zewnątrz.

Mini elektroszczotka to końcówka zapobiegająca plątaniu się włosów. Skutecznie zbiera ona długie włosy i sierść. Specjalnie ukształtowane włosie w szczotce o stożkowym kształcie ma na celu zapobieganie owijaniu się włosów wokół niej. Szczotka została zaprojektowana tak, aby włosy poruszały się bezpośrednio w kierunku jej węższego końca, a potem swobodnie zsuwały się z niego i trafiały do pojemnika. Świetnie sprawdza się również jako szczotka do odkurzania materacy, sof, czy legowisk zwierząt.

W zestawie znajdziemy także Dyson Combi do odkurzania mebli, narożników, listew przypodłogowych, czy szuflad i końcówkę szczelinową do trudniej dostępnych miejsc.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego odkurzacz Dyson V15s Detect Submarine znajdziecie pod tym linkiem.

