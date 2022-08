Samochody Tesla oferują wiele nowoczesnych rozwiązań, które wpływają na użytkowanie samochodu. Jednym z nich jest otwieranie auta za pomocą aplikacji w smartfonie. Dla tego użytkownika było to zdecydowanie za mało.

Wziął sprawy w swoje ręce. Dosłownie

Dzisiejsze samochody korzystają z nowoczesnych technologii, które mają na celu zwiększenie komfortu korzystania z auta. Samochody Tesla posiadają funkcję, która pozwala na otwieranie drzwi auta za pomocą klucza w aplikacji smartfona. Dla pewnego użytkownika to nie było wystarczające, dlatego wszczepił sobie chip w rękę pozwalający na dokonywanie tej czynności bez konieczności wyciągania smartfona.

Tesla otwierana za pomocą chipa umieszczonego w dłoni!

Przeczytaj także: Leasing samochodu elektrycznego z niską ratą w 2022 roku

Klucz do samochodu Tesla znajdujący się w smartfonie pozwala na weryfikację kierowcy i łączy się z autem za pomocą Bluetooth. Aplikacja pozwala na dostanie się do auta, uruchomienie go i zamknięcie, jednak według Brandona Dalaly’ego, duże zużycie energii przez łączność Bluetooth odbija się na krótkim czasie użytkowania mobilnego klucza. Dlatego też postanowił wziąć sprawę w swoje ręce… dosłownie!

Tesla otwierana z chipa umieszczonego w dłoni

Brandon Dalaly wstawił na swój profil na Twitterze filmik, na którym widzimy, jak wszczepia on sobie w rękę chipu VivoKey Apex. Jego zadaniem jest zastąpienie klucza mobilnego, który dostępny jest z poziomu aplikacji mobilnej. Nie jest to pierwszy chip Dalaly’ego, ponieważ w drugiej ręce posiada on chip, którym otwiera dom i przechowuje dane medyczne i kontaktowe.

@elonmusk



Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI — Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022

Wszczepienie chipu VivoKey Apex kosztowało go 400 dolarów i jak przyznał sam zainteresowany, jest to rozwiązanie, które będzie testował przez jakiś czas. Dalaly przyznał, że przyswajanie się ciała do obcego elementu zajęło kilka dni, jednak teraz, kiedy wszystko się wygoiło, rozwiązanie działa sprawnie. Oczywiście chip będzie można sparować z każdym pojazdem marki Tesla, więc nie jest on dedykowany tylko do jednego auta.

Źródło: Twitter