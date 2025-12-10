Cecotec Katana 15 TotalDestroy. Ten blender to mistrzostwo!

Blender w domu to podstawa, bez dwóch zdań. Miałem okazję sprawdzić Cecotec Katana 15 TotalDestroy: najpierw „wizualnie” podczas targów IFA 2025, później już w domu. I wiecie co? Faktycznie ten sprzęt robi destrukcję wszystkiego, co spotka na swojej drodze.

Mów co chcesz ale posiadanie blendera w domu jest rzeczą oczywistą. Oczywiście, o ile gotujesz, a domyślam się, że nawet jeśli robisz to „od święta” to jednak Ci się zdarza. Choćby na randkę! Tego typu sprzęt ułatwia wykonanie wielu „operacji” podczas przygotowania potrawy. Szczególnie taki jak Cecotec Katana 15 TotalDestroy, który oprócz samego blendera, posiada wiele dodatkowych elementów. Sprawdźmy, co nam może zaproponować ten model. Zanim jednak się mu przyjrzymy bliżej, zerknijmy w kierunku danych technicznych.

Cecotec Katana 15 TotalDestroy – specyfikacja techniczna

Moc: 1500 W Prędkość: 21 prędkości pracy (funkcja turbo) Funkcje: kruszenie lodu, mieszanie, ubijanie piany, rozdrabnianie, siekanie W zestawie: blender, końcówki: do blendowania, miksowania, ubijania, szatkownica, pojemnik z miarką, spiralizator, dokumentacja Cena: 484,92 zł (zobacz blender w Media Expert)

Wygląd i akcesoria Cecotec Katana 15 TotalDestroy

Nie ukrywam, zawartość opakowania szokuje – pozytywnie, rzecz jasna. Ta ilość akcesoriów dodatkowych jest przeogromna. To z kolei oznacza, że kupując jedno urządzenie, zyskujemy kilka. Możemy blendować, kruszyć, szatkować, ubijać – takie możliwości dają duże roboty kuchenne. Jak widać, wcale nie potrzebujemy ogromnego sprzętu, bowiem za sprawą Cecotec Katana 15 TotalDestroy, którego rozmiary są naprawdę kompaktowe.

Dużym plusem – już na pierwszy rzut oka – jest jakość wykonania. Końcówka z silnikiem pokryta jest matowym, gumowym tworzywem, dzięki czemu pewnie leży w dłoni. Do tego mamy szklany kielich z bardzo grubymi ściankami. Pozostałe akcesoria również są solidnie wykonane. Wykorzystano bardzo dobrej jakości materiały, co będzie przekładać się na długi czas bezawaryjnej pracy. Gdyby tak nie było, producent nie oferowałby możliwości rozdrabniania twardych składników. Tak, bez problemu za pomocą Cecotec Katana 15 TotalDestroy będziesz mógł skruszyć lód!

Skąd to „TotalDestroy” w nazwie? Oczywiście, chodzi o podwójne ostrza, które znajdują się zarówno w blenderze kielichowym, jak i ręcznym. Dzięki temu, że obracają się w przeciwnych kierunkach tworzą tak zwany efekt nożyczek. To z kolei przekłada się na efektywność działania. I faktycznie nie są to słowa rzucane na wiatr. Wystarczy rozpocząć blendowanie zupy – po chwili otrzymujemy aksamitny krem.

Plusem jest również „optymalizacja” pracy. Mam na myśli aż 21 prędkości do wyboru, co sprawia, że będziemy mogli dostosować pracę blendera do naszych potrzeb. Rzecz jasna, jest również możliwość uruchomienia funkcji turbo, która tnie dokładnie wszystko, co trafi pod te bardzo ostre noże.

Cecotec Katana 15 TotalDestroy w testach praktycznych

Robimy totalną destrukcję! Tylko w sumie… czym? To pytanie nie jest przypadkowe, ponieważ jeszcze raz chciałbym przypomnieć ilość akcesoriów, jakie otrzymujemy wraz z blenderem. Wiadomo, jest kilka kielichów – duży z ostrzami, wysoki – plastikowy, jednak chodzi mi bardzo o elementy, które potrafią ciąć i szatkować. Jest ostrze do ucierania, krojenia i mielenia – montujemy je w specjalnym dysku i sugeruję uważać, bo ostrość już „fabryczna” jest bardzo wysoka. W zestawie Są też mniejsze dyski, które odpowiadają za cięcie grube, cienkie i płaskie.

Jeśli chodzi o samo używanie Cecotec Katana 15 TotalDestroy, muszę przyznać, że sprzęt sprawdza się rewelacyjnie – niezależnie od tego czy w danym momencie ubijacie jajka, blendujecie zupę czy kruszycie lód. W każdej sytuacji ten model radzi sobie rewelacyjnie, poważnie! Co ważne, te 1500 W faktycznie sprawdza się świetnie i pokazuje, że możemy z wykorzystaniem tych noży ciąć bez obaw. Przykładem jest chociażby „ciasto milionera”, które wymaga od nas zblendowania między innymi daktyli.

Szczerze? Nie było sytuacji, bym dostrzegł, że testowany sprzęt sobie nie radzi. Wręcz przeciwnie – nie ma na niego mocnych! To zasługa między innymi tytanowych ostrzy czy wysokiej mocy silnika, o czym już wspominałem. To również zależy od technologii – mam na myśli zarówno wspomniany system podwójnych ostrzy, które pracują niezależnie, ale również pionowy ruch ostrzy, który ułatwia nam blendowanie oraz miksowanie.

Podsumowanie. Czy warto kupić Cecotec Katana 15 TotalDestroy?

Świetny sprzęt, bez dwóch zdań. Solidne wykonanie, szatkownica o pojemności 600 ml, miarka 800 ml, możliwość ustawienia jednego z 21 poziomów prędkości, pokryte czarnym tytanem ostrza, osłona, która sprawia, że nie pobrudzimy kuchni podczas blendowania, specjalne ostrze IceBlade, które w mgnieniu oka rozdrabnia lód, ubijaczka do deserów. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać – chyba w nieskończoność. Wisienką na torcie jest bardzo atrakcyjna cena (niecałe 500 zł – zobacz blender w Media Expert) – jak na takie możliwości. Kupujesz kilka urządzeń w jednym opakowaniu. Podsumowując: brać? Brać!

