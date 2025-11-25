Test ETOE Whale Pro. Świetny projektor FullHD za 1599 zł!

Marzyło mi się oglądanie filmów i seriali z łóżka. Mogło, prawda? Długo nie musiałem czekać na taką okazję. Sklep Zigbuy odezwał się do mnie z propozycją przygotowania materiału na temat jednego z projektorów. Test ETOE Whale Pro pokazał mi, że wcale nie trzeba płacić kosmicznie dużych pieniędzy, by wejść w posiadanie sprzętu oferującego przyzwoitą jakość obrazu. Full HD, 1500 ANSI lumenów, Android, autofokus, dwa głośniki. Czego chcieć więcej, prawda?

Test ETOE Whale Pro. Projektor Full HD z Androidem.

Europejczyk, a przynajmniej mówię za siebie, mając zamiar kupić projektor, myśli zazwyczaj o takich producentach jak Epson, Hisense, Optoma, Acer. Zgadzacie się? Na te produkty marek mniej znanych patrzymy nieco z przymróżeniem oka. OK, chyba, że są bardzo tanie, wtedy kupujemy „imitacje” Samsung The Freestyle i tym podobne. A taki stacjonarny? Test ETOE Whale Pro pokazał mi, że moje myślenie jest niekoniecznie dobre.

Tak, to prawda – nie ma co oczekiwać jakości projektorów laserowych czy tych, które mają wysoką wartość ANSI i rozdzielczość 4K. Szczerze? To niepotrzebne, jeśli macie zamiar używać takiego projektora zazwyczaj w nocy, w łóżku. Z drugiej jednak strony, testowany model zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Kto by pomyślał, że można za niecałe 1600 zł uzyskać takie parametry. Tak tak, wiem – w promocji, ale nawet jeśli ją pominiemy, 1900 zł to nadal bardzo dobra cena.

Dane techniczne ETOE Whale Pro

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli Współczynnik proporcji: 16:9 (opcjonalnie 16:10 i 4:3) Jasność: 1500 ANSI lumenów Kontrast: 3000:1 Głośniki: 2 x 10W Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.0 Pamięć: 2 GB RAM, 16 GB na dane System: Android TV 14.0 (Chromecast, Google Assistant, Netflix, Disney) Obsługiwane formaty: Audio: MP3, AMR, OGG, AAC, WAV

Foto: PEG, PNG, GIF, BMP

Wideo: MP4, AVI, MKV, 3GP, MPG, MOV

Tekst: TXT Odległość projekcji: 1,2 – 3,3 m Rozmiar projekcji: 45 – 120 cali Światło: LED, żywotność 30 tys godzin (tryb standard) Wymiary: 28 x 20 x 15 cm Cena: ETOE Whale Pro za 1599 zł w Zigbuy.pl (bez promocji 1899 zł)

Dodam również, że w zestawie otrzymujemy oczywiście projektor, niezbędną dokumentację, pilota oraz zasilacz zewnętrzny.

Test ETOE Whale Pro. Projektor Full HD z Androidem.

Wygląd ETOE Whale Pro

Wizualnie to taki… klocek. Sami widzicie. Nie ma tu nad czym się zachwycać, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba nikt na to nie zwraca uwagi. OK, chyba, że chodzi o projektory laserowe, które zazwyczaj są ulokowane na widoku. Tak czy inaczej, na górnej części umieszczono przyciski do sterowania ustawieniami. Z przodu oczywiście lampa. Na dwóch bokach umieszczono głośniki, natomiast z tyłu porty: HDMI, USB, audio, zasilanie. Na spodzie umieszczono gwint, do którego możemy wkręcić np. statyw. Świetna rzecz, serio!

Test ETOE Whale Pro. Projektor Full HD z Androidem.

Oczywiście, nie ma tu miejsca na jakieś słabej jakości spasowania czy przeciętne materiały. Producent zadbał o to, abyśmy cieszyli się bardzo dobrej jakości sprzętem i to widać. Zdecydowanie, ETOE Whale Pro, który miałem okazję testować należy do solidnie wykonanych projektorów.

Test ETOE Whale Pro. Projektor Full HD z Androidem.

A co z pilotem? Minimalistyczny, prosty w obsłudze, został wyposażony w cztery przyciski – skróty aplikacji, za pomocą których szybko włączymy YouTube, Netflix, Prime Video oraz Disney. Na pilocie widzimy również funkcję szybkiego (i automatycznego) ustawiania ostrości. Jest poręczny, wygodny, do zasilania wykorzystuje dwie baterie AAA (te małe paluszki).

Test ETOE Whale Pro – jakość obrazu, rozwiązania, system

Poszukując projektora do sypialni celowałbym w sprzęt, który będzie wyposażony w wewnętrzny system obsługujący popularne aplikacje do streamingu. Właśnie tak jest w przypadku testowanego modelu, bowiem mamy Android 14. To oznacza możliwość instalowania różnych aplikacji, takich jak YouTube, Netflix HBO i tym podobne. Jak system radzi sobie w codziennym użytkowaniu? Nie jest źle. Fakt, mogłby być lepiej, jednak producent zdecydował się tylko na 2 GB pamięci RAM i to jest odczuwalne.

Test ETOE Whale Pro. Projektor Full HD z Androidem.

Czasami system musi chwilę „pomyśleć” zanim uruchomi interesującą nas aplikację. Całe szczęście, nie jest to na tyle uciążliwe, by wyeliminować projektor z obiektów godnych uwagi. Co ciekawe, testowany model został wyposażony w Google Assistant, który umożliwia wyszukiwanie materiałów za pomocą poleceń głosowych. Mała rzecz, a cieszy. Szczególnie, gdy musisz wpisać bardzo długi ciąg znaków.

Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała to technologia autofokusu i autokorekty Keystone. W skrócie, niezależnie od tego, jak ułożycie projektor, będzie on starał się wyregulować obraz tak, aby był jak najlepszej jakości. Nie musisz ręcznie szukać idealnej ostrości, o asymetrii obrazu nie wspomnę. Wszystko dzieje się automatycznie, a ty jedyne co musisz zrobić to cieszyć się oglądanym filmem. Oczywiście, dla fanów ręcznej regulacji, producent pozostawił pole do popisu. Możecie zmieniać ręcznie ustawienia, a ostrość można w prosty sposób zmienić wykorzystując w tym celu pilot.

Test ETOE Whale Pro. Projektor Full HD z Androidem.

Dźwięk? Jest OK. Nie są to głośniki, które sprawią, że poczujesz się jak na stadionie czy podczas lotu samolotem, jednak do takiego wieczornego oglądania serialu bądź filmu w zupełności wystarczą. Zawszem możesz podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku – to przewodowe, jak i bezprzewodowe, wykorzystując w tym celu łączność Bluetooth. A pozostając przy tym temacie, producent zadbał o to, by połączenie z Internetem było stabilne i wydajne. Pomoże w tym częstotliwość Wi-Fi 5 GHz, która jest znacznie wydajniejsza niż 2.4 GHz.

Czas na najważniejsze, a więc jakość obrazu. Podchodziłem sceptycznie, przyznaję się bez bicia. Czy słusznie? Zdecydowanie nie. Mamy do dyspozycji rozdzielczość Full HD i wspomniane już 1500 ANSI lumenów jasności. Może nie są to wartości na tyle dobre, by oglądać filmy w komfortowych warunkach w dzień, jednak późnym wieczorem i owszem. A już w nocy uzyskacie sto procent frajdy! Projektor gwarantuje bardzo dobrą jakość obrazu, żywe kolory. Zaskoczyło mnie również to, że z przyjemnością ogląda się również zmagania sportowe. Szczególnie wtedy, gdy ustawimy obraz tak, by „wyświetlał” 120 cali. Nie, wtedy nie ma żadnych zniekształceń – nadal ETOE Whale Pro utrzymuje dobrą jakość.

Podsumowanie. Czy warto kupić ETOE Whale Pro?

Według mnie zdecydowanie warto! To solidnie wykonany projektor, oferujący dobre parametry i jeszcze lepszą jakość obrazu. Jeśli mam się do czegoś przyczepić to oczywiście do tych 2 GB pamięci RAM. Zdecydowanie powinniśmy tu mieć dwukrotność. Tak, nawet pomimo tego, że to przecież projektor. Ma Androida, więc przyzwoity procesor i pamięć to podstawa. Tak czy inaczej, sprzęt jest świetny, korzystam z niego bardzo często, szczególnie teraz, kiedy jesień zamienia się w zimę, więc więcej czasu spędzamy w domu.

A gdzie go kupić? Sugeruję odwiedzić sklep Zigbuy.pl, ponieważ tam możesz go pozyskać za 1599 zł. W tym masz podatek VAT i darmową dostawę! Wystarczy, że klikniesz w ten link, a zostaniesz przeniesiony do Zigbuy. Na koniec dodam jeszcze, że wpisując kod: menworld5 otrzymasz dodatkowe 5% rabatu na zakupy w tym sklepie. To oznacza, że powinieneś kupić ten projektor za niecałe 1520 zł.