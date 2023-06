Test Hikvision G4000 1 TB. Szybki SSD do PS5, PC i laptopów

Na początku 2023 roku byliśmy świadkami premiery nowego standardu PCIe 5.0, który w przyszłości ma szansę zawitać nawet do budżetowych jednostek. Dziś skupimy się na aktualnie najbardziej opłacalnym standardzie – PCIe 4.0, z którego korzysta bohater tego artykułu, czyli Hikvision G4000. Co potrafi ten szybki SSD do PS5, PC i laptopów?

Hikvision G4000 to dysk SSD korzystający z formatu M.2 2280 i interfejsu PCIe 4.0 NVMe. Jego sercem jest kontroler Maxio MAP1602, który bezpośrednio współpracuje z kościami pamięci NAND 3D TLC marki YMTC (Yangtze Memory Technologies Corp). Producent podaje, że sekwencyjna prędkość odczytu i zapisu dla modelu o pojemności 1 TB wynosi odpowiednio do 7450 MB/s i do 6750 MB/s, a zatem mamy tu do czynienia z wysoką półką, jeśli chodzi o wydajność dysku w standardzie PCIe 4.0.Imponować może również losowy odczyt i zapis próbki 4K, który wynosi odpowiednio do 880 tys i do 690 tys IOPS.

Największą zaletą tego dysku jest jednak współczynnik trwałości TBW. Z reguły dla dysków o pojemności 1 TB wynosi on ok. 600-800 TB, czyli po zapisaniu takiej ilości danych, tracimy na ten sprzęt gwarancję. Tutaj jednak współczynnik wynosi aż 1800 TB. Pomożemy wam wyobrazić sobie jak ogromna jest to liczba, przytaczając pewien przykład. Na dysk udzielana jest 5-letnia gwarancja producenta, a zatem żeby ją utracić przed jej wygaśnięciem, codziennie przez 5 lat na dysku musielibyśmy zapisywać ponad 986 GB danych.

Budowa i jakość wykonania

Hikision G4000 to jak już wspomnieliśmy standardowy model SSD w formacie M.2 2280, który będzie kompatybilny ze zdecydowaną większością płyt głównych. W środku opakowania oprócz dysku znajdziemy też śrubokręt i śrubkę, co jest wyposażeniem bardzo rzadko spotykanym nawet w przypadku produktów z wysokiej półki cenowej. Sam dysk prezentuje się bardzo dobrze. Czarny laminat będzie pasował do większości zestawów PC. Za chłodzenie odpowiada cienka metalowa blaszka, która zapewne nie zda egzaminu, ale do tego dojdziemy przy okazji analizowania kwestii throttlingu termicznego.

Hikvision G4000 przetestowany został w kilku popularnych benchmarkach, ale zdecydowaliśmy się poddać go bardziej realistycznemu scenariuszowi, szczególnie jeśli chodzi o kopiowanie i zapisywania na dysk dużej ilości danych.

Temperatura

Żeby zagwarantować wysoką wydajność, dyski SSD korzystające z interfejsu PCIe 4.0 pobierają z reguły zdecydowanie więcej mocy od dysków na PCIe 3.0. Moc liczona jest w zaledwie kilku watach, ale to w zupełności wystarczy, by dany model bez dedykowanego radiatora osiągnął niebezpiecznie wysokie temperatury podczas wytężonej pracy. Jest to problem spotykany bardzo często w wielu dyskach. Jak zatem wypadł Hikvision G4000?

Ku naszemu zaskoczeniu, nawet bez dedykowanego radiatora Hikvision G4000 ani razu nie borykał się z throttlingiem termicznym (tj. obniżenie wydajności i poboru prądu, by zmniejszyć temperaturę), ponieważ nawet w trakcie maksymalnego, długotrwałego obciążenia, temperatura nie przekroczyła poziomu 58 st. Celsjusza, a przypomnijmy, że granica throttlingu dla tego modelu zaczyna się od ok. 70 st. Celsjusza. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że dysk sprawdzi się nie tylko w stacjonarnym zestawie komputerowym, ale również w laptopie i konsoli PlayStation 5.

