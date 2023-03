Krux Neo Pro RGB Wireless ponownie wita w moje ręce i tym razem otrzymujemy klawiaturę, którą już kiedyś widzieliśmy, ale jednak… nie do końca. Marka postanowiła wydać nową rewizję szalenie popularnej klawiatury.

Krux Neo Pro RGB Wireless – specyfikacja

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Rozmiar: 60%

60% Ilość przycisków: 61

61 Przełączniki: Gateron Yellow

Gateron Yellow Żywotność przełączników: 50 milionów kliknięć

50 milionów kliknięć Hotswap przełączników: Nie

Nie Typ przełącznika: Liniowy (linear)

Liniowy (linear) Rodzaj budowy: Non float key (zamknięta)

Non float key (zamknięta) Podświetlenie: RGB

RGB Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: Doubleshot

Doubleshot Oprogramowanie: Tak

Tak Rodzaj łączności: Bezprzewodowa (BT) i Przewodowa (USB-C)

Bezprzewodowa (BT) i Przewodowa (USB-C) Rodzaj zasilania : Wbudowany akumulator

: Wbudowany akumulator Regulacja kąta pochylenia : Brak

: Brak Wymiary: 291 x 031 x 39,5mm

291 x 031 x 39,5mm Waga: 580 g

580 g Gwarancja: 24 miesiące

Krux Neo Pro RGB Wireless – zawartość zestawu

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Keycap Puller

Kabel USB-C

Instrukcja obsługi

Krux Neo Pro RGB Wireless – jakość wykonania

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Sama budowa klawiatury w zasadzie się nie zmieniła, bo nawet wymiary pozostały identyczne co do milimetra, ale wątpię, że ktoś liczył na większą 60% klawiaturę. Zmiany zaszły w samym sercu konstrukcji, czyli przełącznikach. Zanim do nich dojdziemy, warto tak dla przypomnienia rzucić okiem na to, co najczęściej będzie znajdowało się przed naszymi oczami.

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Obudowa nadal jest wykonana z grubego, solidnego plastiku i nie mam tutaj zamiaru krytykować zastosowania samego materiału, a wręcz przeciwnie. Konstrukcja jest naprawdę masywna i nie ma mowy o jakimkolwiek wyginaniu klawiatury w rękach. Na przodzie znajduje się napis “KRUX”, który mieni się, gdy patrzymy na niego pod kątem. Boki nie skrywają niczego ciekawego poza czarnym plastikiem, natomiast tył został przeznaczony dla złącza USB-C, który został umieszczony idealnie po środku.

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Skoczmy jeszcze szybko na spód, aby upewnić się, że nie pojawiły się nóżki do regulacji kąta pochylenia, co nie jest niczym zaskakującym, bo sama konstrukcja jest wyprofilowana w taki sposób, że nie czułem potrzeby, aby w ogóle miały się tam znaleźć. Bez zmian każdy z rogów został przejęty przez gumę antypoślizgową. Szkoda jednak, że przy okazji rewizji modelu nie postanowiono, aby przenieść przełącznik do włączania/wyłączania, na któryś z boków. Jednak takie rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze podczas codziennego użytkowania, niż obracanie całej konstrukcji za każdym razem, aby użyć przełącznika.

Krux Neo Pro RGB Wireless – keycapy

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Kontynuując omawianie klawiatury przejdźmy do nakładek. Nic się nie zmieniło w ich kwestii, nadal są to przyzwoitej jakości ABS Double-shot, więc o ścieraniu czcionki nie ma jakiejkolwiek mowy. Sama czcionka jest bardzo przejrzysta i prosta. Moim zdaniem bardzo dobrze pasuje do gamignowego stylu. Warto również wspomnieć o nasmarowanych fabrycznie stabilizatorach, co nie jest zbyt częstym zjawiskiem w fabrycznych konstrukcjach, a jak najbardziej porządanym.

Krux Neo Pro RGB Wireless – switche

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

To tutaj doszło do największej zmiany. Podobnie jak w przypadku wydania białej wersji Krux Neo Pro RGB Wireless jesteśmy świadkami zastosowania przełączników Gateron Yellow. Są to bardzo zachwalane liniowe przełączniki o bardzo dużej płynności. Przyznam, że przed użytkowaniem niniejszego modelu, korzystałem z przełączników TTC Brown typu tactile i po przejściu na omawiane dzisiaj Gaterony przeskok był ogromny. Nie tylko pod względem braku jakiegokolwiek bumpa, ale głównie pod względem płynności, która w żółtych switchach stoi na bardzo wysokim poziomie.

Krux Neo Pro RGB Wireless – podświetlenie

Co tu dużo mówić. Podświetlenie wypada bardzo dobrze. Otrzymujemy do dyspozycji pełne RGB ze sporą ilością trybów i wysoką jasnością maksymalną. Więcej zabawy światełkami otrzymamy po przejściu do aplikacji. Szczególnie, że pojawiło się sporo propozycji efektów świetlnych, których wcześniej nie dostrzegłem nawet w innych klawiaturach. Koniec więc z oklepanymi efektami!

Krux Neo Pro RGB Wireless – komfort użytkowania

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Codzienne użytkowanie może być bardziej i mniej przyjemne w zależności od indywidualnych preferencji, bo klawiatura w rozmiarze 60% nie jest dla każdego. Ci, którym nie zależy na oszczędności miejsca na biurku lub osoby, które sporo piszą, nie będą faworyzować tego typu konstrukcji. Szczególnie, że trzeba przełączać się pomiędzy warstwami, aby móc korzystać ze strzałek oraz ponownie przełączyć się, aby móc pisać polskie znaki z Altem.

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

Niemniej, wiadomo, że to konstrukcja stworzona szczególnie dla graczy, którzy powinni być wniebowzięci płynnymi przełącznikami, wysoką jakością wykonania oraz małym rozmiarem, który zaoszczędzi miejsce na biurku i pozwoli na obszerniejsze ruchy myszką.

Krux Neo Pro RGB Wireless – oprogramowanie

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili?

Oprogramowanie również przeszło przebudowę i jest aktualnie o wiele bardziej przejrzyste i eleganckie. Należy mieć jednak na uwadze to, że klawiatura jest wykrywana tylko wtedy, gdy jest podłączona przewodowo. Rozbudowano sekcję podświetlenia, która aktualnie zawiera ponad 20 różnych gotowych efektów świetlnych. W większości przypadków mogłem je zobaczyć na własne oczy po raz pierwszy. Możemy również przygotować własny efekt jeśli mamy na to tylko ochotę. Z opcji językowych możemy wybrać tylko język angielski.

Test Krux Neo Pro RGB Wireless w nowej rewizji. Co zmienili

