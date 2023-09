Fajnie jest mieć duży ekran, na którym wyświetlane są filmy i seriale, prawda? Wszyscy dobrze wiemy, że duże telewizory to jeszcze większy koszt. Rozwiązaniem jest projektor 4K, który zrobi Ci w domu takie kino, że sąsiedzi będą płacić bilety by móc korzystać z Tobą z tego dobrodziejstwa. Oto test Optoma UHD55, czyli jednej z dostępnych pozycji na rynku jeśli chodzi o domowe projektory oferujące rozdzielczość 4K UHD.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Optoma UHD55 – dane techniczne

Zanim przeanalizujemy to, jak działa projektor Optoma UHD55 oraz jak jest wykonany, przeanalizujmy jego specyfikację techniczną.

Typ: DLP

Jasność: 3600 (ANSI lumen)

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K UHD)

Moc lampy: 240 W (4000 godzin w trybie jasnym, 15000 w trybie dynamicznym, 10000 w trybie Eco)

Głośniki: tak, wbudowany o mocy 10 W

Minimalna odległość: 1,2 m

Maksymalna odległość: 8,1 m

Łączność: 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x audio 3,5 mm, IEEE 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi)

Porty wyjścia: 1 x audio, 1 x S/PDIF, 1 x USB typu A

Zasilanie: tryb czuwania 0,5 W, podczas pracy od 220 do 320 W

Wymiary i waga: 315 x 270 x 118 mm, 3,9 kg

Zajrzyjmy jeszcze do opakowania i sprawdźmy, co w nim znajdziemy. Oprócz projektora producent umieścił tam także kartę sieciową bezprzewodową, pilot, przewód zasilający oraz skróconą instrukcję obsługi. Raczej standardowa zawartość jak na tego typu urządzenia.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Wygląd zewnętrzny projektora Optoma UHD55

Ciężko wymagać od takiego sprzętu, by wyróżniał się wizualnie w porównaniu do konkurencji. Utrzymany w białej kolorystyce, posiada dużo otworów wentylacyjnych odprowadzających ciepłe powietrze. Na froncie oczywiście ulokowano lampę, na górze podstawowe przyciski do obsługi oprogramowania oraz do regulacji obiektywu. Z tyłu natomiast wszystkie porty wejścia i wyjścia.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Nie wiem czy ktoś zwraca uwagę na takie aspekty ale wydaje mi się, że biel projektora będzie pasować do wielu różnych rodzajów wnętrz. Fakt, czarny jest bardziej uniwersalny ale na przykład gdy mamy biały sufit i tam zawiesimy projektor, powinien się trochę zlewać ze ścianą. To takie moje przemyślenia związane z wyglądem tego projektora.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Będąc przy wyglądzie można wspomnieć kilka słów na temat jakości wykonania. Tu duże słowa uznania dla producenta. Przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo dobrym spasowaniem poszczególnych elementów. Jakość plastiku jest naprawdę solidna. Wszystko pracuje tak, jak należy. Dotyczy to również pilota, z którym będziemy mieli bardzo często styczność.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Najważniejsze funkcje, najciekawsze rozwiązania

Wszyscy dobrze wiemy, że jeśli chodzi o projektory, największą uwagę skupiamy na jasności. Im będzie lepsza, tym większy komfort oglądania da nam projektor. Mowa tu nie tylko o projekcji w nocy, gdzie przy zupełnych ciemnościach chcąc nie chcąc, obraz będzie naprawdę jasny. Chodzi również o projekcję w dzień. Fakt, nie ma sensu rozwodzić się nad obrazem przy mocnym słońcu. Projektory tego nie lubią i nigdy (chyba) nie dorównają telewizorom. A jednak, ten model ma taką lampę, że nie ma problemu, gdy np. będzie zapalone w pomieszczeniu światło, bądź też będziemy chcieli oglądać obraz późnym popołudniem. Oczywiście, nie oczekujcie cudów, ale w miarę da się oglądać. Pomaga w tym jasność na poziomie 3600 lumenów.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Warto również wspomnieć o tym, że projektor oferuje szeroką gamę kolorów. Mam na myśli 97% przestrzeni DCI-P3, a to przekłada się na żywy obraz podczas seansów. Pomagają w tym także technologie HDR10 oraz HLG. Kolejna rzecz to niskie opóźnienia na poziomie 16 ms. Dzięki temu jeśli będziemy chcieli pograć w gry lub oglądać zmagania sportowe, nie zaobserwujemy “smużenia”. Nie sposób jeszcze nie wspomnieć o tym, że projektor oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz. To oznacza, że uruchamiając na nim gry (jest też taki tryb), będziemy cieszyli się wysokim komfortem rozrywki.

Oczywiście, jak na projektor przystało, możemy mieć obraz wielkości 300 cali. Który telewizor to wam da? No, który? Żarty, żartami ale w tym wypadku projektor zawsze będzie miał wyższość nad TV. Dodam jeszcze, że mamy aż 32 pojedyncze punkty, które pozwolą nam na ustalenie idealnego obrazu – tak jak tego będziemy oczekiwali. Rzecz jasna, jest także opcja dostosowania koloru ściany dzięki sześciu opcjom. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Projektor Optoma ma wbudowany system Android. Co prawda niestandardowy ale jednak. Możemy za jego pomocą pobrać między innymi Netflixa czy Spotify, a to oznacza możliwość oglądania filmów i seriali bez konieczności podpinania zewnętrznego źródła obrazu.

Pozostając przy temacie łączenia, projektor ma wbudowaną aplikację Creative Cast. Możemy za jej pomocą przesyłać obraz (tworzy się tak zwana kopia lustrzana) z Androida, iOS, Windowsa, MacOS oraz Chrome.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Jakość obrazu generowanego przez projektor Optoma UHD55

Czas przejść do najważniejszej części tego artykułu czyli testów praktycznych projektora Optoma UHD55. Przede wszystkim rozdzielczość 4K oraz niskie opóźnienia pozwalają nam wkroczyć na nowy poziom rozrywki. Jakość projekcji stoi na bardzo wysokim poziomie. Niezależnie czy mówimy o serialu, kinie akcji czy o zmaganiach sportowych, a nawet o graniu na konsoli. Komfort oglądania obrazu jest świetny. Kolejna rzecz to odwzorowanie kolorów. Tu również Optoma UHD55 ma wiele do zaoferowania. Trudno mi odwzorować to na zdjęciach, lecz na żywo ten obraz jest naprawdę dobry. I totalne zaskoczenie, a więc jasność 3600 lumenów, która sprawia, że już popołudniami projekcja jest nie tylko możliwa, ale faktycznie oglądanie filmów to żaden problem.

Test Optoma UHD55. Test Optoma UHD55. Test Optoma UHD55.

Co z oprogramowaniem? Podzespoły, jakie zostały zastosowane w tym modelu nie grzeszą wybitną wydajnością. OK, działa i nawet w przeglądarce udało mi się uruchomić YouTube (z czystej ciekawości), jednak ostatecznie filmy się zacinały, a ja “przełączyłem się” na tryb HDMI. Tak czy inaczej, wbudowane oprogramowanie jest, działa, jednak płynności znanej z telewizorów smart TV mu zdecydowanie brakuje.

Test Optoma UHD55. Projektor 4K do rozrywki domowej i gier.

Na koniec cena. Projektor został wyceniony na około 6500 złotych. Możecie go kupić między innym w sieci Media Expert. Sporo ale w tej cenie “otrzymujecie” solidnie wykonany projektor oferujący dobrą jakość obrazu. Jest to według mnie sprzęt, z którego będziecie korzystali często, a wtedy ta kwota nie wydaje się już być tak wysoką.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca projektor Optoma UHD55.