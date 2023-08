The Lord of the Rings Return to Moria z datą premiery!

Miłośnicy uniwersum “Władcy Pierścieni” oraz entuzjaści gier wideo mają powody do radości, ponieważ zapowiedziana została premiera gry The Lord of the Rings: Return to Moria. Kiedy zagramy w grę?

Szykuje nam się epicki powrót do Morii

Gra, opracowywana przez Free Range Games i wydawcę North Beach Games, obiecuje wnieść do świata gier wideo całą głębię i magię stworzoną przez J.R.R. Tolkiena. Akcja “The Lord of the Rings: Return to Moria” osadzona jest w jednym z najbardziej ikonicznych miejsc w historii Śródziemia – w podziemiach kopalni Moria.

Przeczytaj także: Grand Theft Auto V 10 lat po premierze dalej triumfuje! Co z GTA VI?

Warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy tej co-op’owej survivalowej produkcji:

Wierne odwzorowanie Morii: Deweloperzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, aby odtworzyć mroczną atmosferę i piękno kopalń Morii. Grając będziemy mogli odkryć mityczne komnaty, labirynty i tajemnicze przejścia krasnoludzkiej kopalni.

Deweloperzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, aby odtworzyć mroczną atmosferę i piękno kopalń Morii. Grając będziemy mogli odkryć mityczne komnaty, labirynty i tajemnicze przejścia krasnoludzkiej kopalni. Epickie przygody: Gracze będą mieli okazję wcielić się w bohaterów, którzy podejmą się wyzwania odkrycia tajemnic Morii i stawienia czoła jej niebezpieczeństwom. Czekają na nich emocjonujące walki, zagadki logiczne i niezapomniane momenty.

Gracze będą mieli okazję wcielić się w bohaterów, którzy podejmą się wyzwania odkrycia tajemnic Morii i stawienia czoła jej niebezpieczeństwom. Czekają na nich emocjonujące walki, zagadki logiczne i niezapomniane momenty. Współpraca i rywalizacja: Gra umożliwi zarówno wspólną rozgrywkę, jak i rywalizację w trybie wieloosobowym. To znakomita okazja do wspólnego odkrywania mrocznych tajemnic kopalń Morii lub rywalizowania z innymi graczami.

Gra Władca Pierścieni: Return to Moria z datą premiery!

Kiedy premiera gry The Lord of the Rings: Return to Moria?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IGN, premiera The Lord of the Rings: Return to Moria na PS5 i PC jest już blisko. Data wydania została ustalona, a gracze będą mogli wkrótce wyruszyć na wyjątkową podróż do świata stworzonego przez Tolkiena.

The Lord of the Rings: Return to Moria na komputery PC (Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 5 w wersji cyfrowej będzie miało swoją premierę 24 października tego roku! 5 grudnia gra trafi na nośniki, jeśli chodzi o konsole Sony. Dokładna data premiery na Xbox Series S/X nie została jeszcze ujawniona – wiemy, że ma nastąpić na początku 2024 roku.

Gra Władca Pierścieni: Return to Moria z datą premiery!

Źródło: IGN