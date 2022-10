The Sims 5 oficjalnie zapowiedziane! Prace nad „Project Rene” ruszyły!

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że The Sims 4 przechodzą w tryb darmowej dystrybucji. Wielu twierdziło, że jest to pierwszy etap ogłoszenia The Sims 5. Okazuje się, że było w tym ziarenko prawdy, ponieważ Project Rene, czyli nowa generacja Simsów trafiła do bardzo wczesnej produkcji.

Maxis rozpoczął prace nad The Sims 5

Podczas wydarzenia Maxis dowiedzieliśmy się, że prace nad The Sims 5 już ruszyły. Project Rene, bo tak właśnie określana jest nowa generacja popularnej gry, znajduje się dopiero w początkowych fazach produkcji, ale już teraz wiemy, co będzie nas czekało.

The Sims 5 mają być ewolucją, więc ogromnych zmian w rozgrywce nie należy się spodziewać. Maxis potwierdziło, że znana rozgrywka zostanie zachowana, jednak zostaną wprowadzone nowe sposoby na grę i narzędzia, które wpłyną na kreatywność. Po ośmiu latach od premiery czwartej części, fani seri w końcu dostali zapowiedź kolejnej odsłony!

Prace nad kolejnymi Simsami ruszyły.

Project Rene zapewni sporo nowych doświadczeń

Project Rene, czyli The Sims 5 to gra, która przyniesie graczom zupełnie nowe doświadczenia. Data premiery gry nie została jeszcze zdradzona, ale na pewno nie nastąpi ona w 2023 roku, ponieważ prace nad tytułem dopiero się rozpoczynają. Niemniej jednak Maxis zdradził kilka szczegółów na temat nadchodzącej gry.

Gra ma dać więcej możliwości modyfikacji.

Przede wszystkim budowanie domów nie będzie opierać się na dobrze znanej siatce. Gracze będą mieć swobodę w budowaniu budynków oraz w ich dekoracji. Zostanie dodana możliwość personalizacji przedmiotów – mówimy tutaj o bardziej rozwiniętym systemie, który pozwoli np. na zmianę liczby poduszek na łóżku.

Sims 5 zaoferują tryb kooperacji, cross-play i cross-progresję.

Co więcej, gra będzie oferowała zarówno tryb solo, jak i możliwość gry w kooperacji. The Sims 5 będą posiadały funkcję cross-play i cross-progresję pomiędzy konsolami i komputerami PC.

