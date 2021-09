To auto ma ponad 7000 kilometrów zasięgu!

Dzisiejsze samochody oferują bardzo oszczędne silniki spalinowe lub elektryczny napęd. Niezależnie od rodzaju silnika napędzającego auto jego zasięg jest ograniczony. W samochodach spalinowych jest on większy, a jego zwiększenie jest szybsze niż w autach z silnikiem elektrycznym, jednak nic nie równa się z zasięgiem auta Fering Pioneer. Pojazd ma trafić do produkcji w 2022 roku!

Ambitne plany brytyjskiego startupu

Startupy mają to do siebie, że nie zawsze plany przekładane są na rzeczywistość. Mamy jednak nadzieję, że pomysł brytyjskiego startupu Fering naprawdę się urzeczywistni. Brytyjczycy przedstawili swój pierwszy projekt, czyli samochód Fering Pioneer, którego największą zaletą jest praca w najbardziej ekstremalnych warunkach na Ziemi. Auto może swoim wyglądem przypomina nieco Hummera, jednak jego zasięg jest o wiele większy.

Jak się okazuje, Fering Pioneer został wyposażony w układ napędowy, który jest połączeniem silnika spalinowego i elektrycznego. Jest to więc hybryda, ale nie byle jaka hybryda. Silnikiem spalinowym jest 94-konny biodiesel o pojemności 0,8-litra. Silnik ten jest jednak generatorem energii dla akumulatorów litowo-tytanowych. Baterie to cechują się wytrzymałością, szybkością ładowania i bezproblemowej pracy w temperaturach od -40 do 60 stopni Celsjusza.

Fering Pioneer imponuje zasięgiem

Połączenie obu jednostek w Fering Pioneer sprawia, że zasięg samochodu po jednej wizycie w, jak to określa producent, „bazie” wynosi około 7 tysięcy kilometrów! Czy ten wynik jest rzeczywiście osiągalny, tego nie wiemy, ponieważ są to liczby szacunkowe. Osiągnięcie takiego dystansu będzie możliwe dzięki generatorowi. Ten umożliwi bardzo niskie spalanie na poziomie mniejszym niż 6l/100km przy całkowicie rozładowanych akumulatorach. Do osiągnięcia zasięgu 7000 km trzeba będzie zainstalować dodatkowe zbiorniki paliwa.

Auto pomimo tego, że prezentuje się bardzo masywnie, nie należy do najcięższych modeli. Waga podstawowej wersji to jedynie 1500 kg! Posiada on napęd na cztery koła, a za ich napędzanie odpowiada para silników elektrycznych. Rozpędzają one samochód do prędkości 125 km/h i oferują 600 Nm momentu obrotowego. Auto posiada bardzo dobre właściwości terenowe, ponieważ bez problemu radzi sobie z nachyleniami 60-procentowymi. Pokonuje także wody o głębokości 1,4 m!