Sprawa trenera reprezentacji Polski jest dalej otwarta. Co chwila pojawiają się nazwiska, które mogą zastąpić Czesława Michniewicza. Pojawiło się też jedno mocne, o którym marzy większość kibiców. Czy to on będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?

Poszukiwania trenera kadry nadal trwają

Czesław Michniewicz pomimo wyjścia z grupy na Mistrzostwach Świata w Katarze został zwolniony z roli selekcjonera drużyny narodowej. Swoje stanowisko przestał pełnić wraz z 1 stycznia 2023 roku, co oznacza, że kadra na nieco ponad dwa miesiące przed startem eliminacji do Mistrzostw Europy 2023 w Niemczech pozostaje bez trenera.

Przeczytaj także: Nowy trener reprezentacji. Prezes PZPN podaje nowe nazwiska

To on będzie nowym selekcjonerem? “Jest najbliżej porozumienia.” Fot. PZPN

Co chwila do sieci przedostają się nazwiska trenerów, którzy potencjalnie mogliby przejąć stery w reprezentacji Polski. Dużo w ostatnim czasie mówi się o Michale Probierzy czy Janie Urbanie, a także Marku Papszunie w kontekście polskich kandydatów. Wydaje się jednak, że jeden trener jest zdecydowanie bliżej niż inni wszyscy. Czy to on będzie nowym selekcjonerem kadry narodowej?

Czy to on zostanie nowym selekcjonerem?

Arabia Saudyjska zszokowała świat wygraną nad Argentyną, jednak w dwóch kolejnych meczach musiała pogodzić się z porażką przeciwko Polsce i Meksykowi. Herve Renard, czyli trener Saudyjczyków zdołał jednak poukładać skład i stworzyć niebezpieczną dla każdego przeciwnika drużynę. Z racji tego, że ma on polskie korzenie, wielu Polaków chciało, aby został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Okazuje się, że nie jest to wcale niemożliwie. Herve Renard nowym selekcjonerem kadry? Zaskakujące podał rzekomo bliski współpracownik Cezarego Kuleszy, który twierdzi, że to właśnie Renard jest najbliżej porozumienia się z PZPN. Problemem jest jednak obowiązujący go kontrakt z Arabią Saudyjską. Gdyby doszło do porozumienia, PZPN musiałby zapłacić tamtejszej federacji “odszkodowanie”.

Według rozmówcy Cezary Kulesza na pewno zatrudni obcokrajowca.

Prawdopodobnym następcą Czesława Michniewicza będzie Herve Renard. Fot. Wikipedia

Źródło: TVP Sport/ Zdjęcie: Wikipedia/PZPN/własne