Netflix nie może mówić o dobrym pierwszym kwartale obecnego roku. Platforma straciła ponad 200 tys. subskrybentów. Jest to pierwsze takie zjawisko od ponad 10 lat. Okazuje się, że serwis planuje wprowadzić tańszy plan, w którym umieszczane będą reklamy.

Użytkownicy rezygnują z abonamentu. Platforma musi obmyślić nowy plan

Netflix to zdecydowanie najpopularniejsza platforma do streamowania filmów i seriali. Konkurencja jednak nie śpi i użytkownicy obecnie mają do wyboru kilka innych platform, a najciekawsze z nich, czyli HBO Max, Disney+ i Prime Video oferują jakościowe produkcje w zdecydowanie niższych abonamentach!

To pewne! Netflix wprowadzi reklamy na swoją platformę! 25

Przeczytaj także: Netflix ma kłopoty! Pierwszy raz od 10 lat stracił abonentów!

Jest kilka powodów, dlaczego Netflix w ciągu pierwszego kwartału 2022 roku stracił ponad 200 tys. użytkowników. Przede wszystkim platforma z czasem zaczęła mocno utrudniać dzielenie się kontem. Według statystyk ponad 100 milionów kont działa w taki sposób. Platforma najpierw wymagała od użytkowników dzielących się kontem kodu, który wysyłany był na maila założyciela. Potem pojawiły się informacje o tym, że będzie ona pobierała dodatkową opłatę od użytkowników, którzy w ten sposób korzystają ze swojego konta. Jest też kwestia dużego abonamentu.

Tonący brzytwy się chwyta? Netflix z tanimi planami z reklamami?

Netflix oferuje trzy plany abonamentowe – pierwszy, czyli plan podstawowy kosztuje 29 PLN, a materiały nie są nawet dostępne w HD, a w 480p! Można oglądać serwis na jednym urządzeniu. Plan Standard kosztuje 43 PLN i pozwala na oglądanie materiałów w jakości 1080p na dwóch ekranach jednocześnie. Plan Premium kosztuje 60 PLN, daje dostęp do treści 4K, HDR i na oglądanie na czterech urządzeniach jednocześnie.

Na tle konkurencji wygląda to wręcz tragicznie. Dla przykładu HBO Max kosztuje 19,99 zł (jeśli kontynuujemy subskrypcję z HBO GO lub zarejestrowaliśmy się w okresie promocyjnym, teraz cena to 29,99 PLN). Prime Video w promocji kosztuje 45 złotych ZA ROK! Disney+, który wkrótce pojawi się w Polsce, również będzie tańsze od Netflixa. Na wszystkich tych platformach materiały dostępne są m.in. w rozdzielczości 1080p Full HD.

Dlatego też Netflix musi w jakiś sposób się ratować, ponieważ według przewidywań platforma w drugim kwartale straci ponad 2,5 mln użytkowników! Kołem ratunkowym ma być wprowadzenie tańszych planów abonamentowych. Oczywiście jest tutaj haczyk. Jak powiedział współdyrektora generalny firmy, Reed Hastings, nowe plany będą posiadały reklamy. Przedstawiciel Netflixa powiedział, że co prawda jest temu przeciwny, jednak nowe plany będą oferowane użytkownikom, którym reklamy nie przeszkadzają.

Czy sensem płacenia subskrypcji na tego typu serwisach nie jest oglądanie ulubionych seriali i filmów bez reklam? Plany zakładają, że takie rozwiązanie trafi na Netflixa w ciągu roku lub dwóch lat.

Źródło: The Verge