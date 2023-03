To tytuł, który zmiecie GTA! Rockstar ma się czego bać

Grant Theft Auto to bez wątpienia jedna z największych serii w historii gier komputerowych. Fani od lat czekają na szóstą odsłonę. Na horyzoncie pojawił się jednak tytuł byłego twórcy gry Rockstar Games. Chodzi o MindsEye. Czy produkcja zmiecie GTA z rynku? Trzeba przyznać, że prezentuje się bardzo ciekawie!

Były prezes Rockstar North zdetronizuje giganta?

Leslie Benzies to były prezes Rockstar North oraz główny twórca serii Grant Theft Auto. Z czasem jednak stwierdził, że pora pójść na “swoje” i założył studio Build a Rocket Boy, które rzuciło wyzwanie popularnej serii Rockstar. Kto, jeśli nie Benzies wie, jak pokonać giganta? Bronią byłego pracownika wydawcy ma być MindsEye.

Czy MindsEye zmiecie GTA z powierzchni ziemi? Po teaserze wiemy niewiele, jednak wszystko wskazuje na to, że dostaniemy bardzo ciekawą i atrakcyjną wizualnie grę. Czy stwierdzenie, że Rockstar ma się czego bać, jest trafne? Zdecydowanie za wcześnie na takie wnioski, jednak gra studia Build a Rocket Boy zapowiada się bardzo ciekawie.

O czym będzie MindsEye?

Tytuł studia Build a Rocket Boy może okazać się strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim jest to gra AAA, która skupia się na fabule dla jednego gracza. Znajdziemy w niej wiele teorii spiskowych, obecność z nowoczesnych technologii, które niekoniecznie mają dobry wpływ na społeczność czy kryminalnych wątków. Oczywiście mówimy tutaj o otwartym świecie.

Największym jednak atutem gry ma być platforma, na której zostanie ona oparta. Mowa tutaj o darmowym Everywhere. Co więcej, twórcy gry pozwolą graczom tworzyć zawartość do swojego tytułu. Czy to jest przepis na sukces? Tytuł zadebiutuje na komputery PC oraz konsole obecnej generacji.

Źródło: YouTube