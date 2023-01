Tryb samolotowy to jedna z tych funkcji, z której korzystamy, jeśli chcemy odciąć się od całego świata. Włączenie jej jest konieczne podczas lotu samolotem, ponieważ może zagrozić maszynie. Okazuje się, że Unia Europejska chce go usunąć. Dlaczego?

Tryb samolotowy zniknie z naszych telefonów. Nie będzie już potrzebny

Jak sama nazwa mówi, tryb samolotowy został stworzony głównie z myślą o lotach samolotami. Urządzenie z aktywną transmisją sieci komórkowej może negatywnie wpłynąć na działanie systemów samolotu, dlatego też wymagane jest od nas włączanie właśnie tego trybu po wejściu do pojazdu.

Wkrótce w samolotach będziemy mogli korzystać z sieci komórkowej. Jakim cudem?

Jest to po prostu kwestia bezpieczeństwa pod czas lotu, ponieważ błąd któregoś systemu w samolocie zwiększa prawdopodobieństwa wypadku. Okazuje się jednak, że Unia Europejska dąży do tego, aby tryb samolotowy zniknął z naszych smartfonów, a my mogli korzystać z telefonów podczas lotu.

Połączenie z internetem i dzwonienie możliwe na pokładzie samolotu

Dlaczego Unia Europejska myśli o tym, aby tryb samolotowy zniknął z nowoczesnych telefonów? Powodem jest łączność 5G, która podobno jest bezpieczna dla tych gigantycznych maszyn i nie zakłóca działania ich systemów. Chodzi więc o to, aby pozwalać pasażerom na komunikację ze światem bez pobierania dodatkowych opłat za połączenie z internetem za pośrednictwem technologii zamontowanej na pokładzie samolotu.

Rozwiązanie to nie zostanie zapewne wprowadzone w najbliższej przyszłości, ponieważ wielu z nas w dalszym ciągu korzysta ze smartfonów, które nie wspierają technologii 5G. Dobrze jednak wiedzieć, że to rozwiązanie jest bezpieczne i można z niego korzystać podczas lotu samolotem.

Tryb samolotowy zniknie z naszych smartfonów! Fot. mat. wł.

Źródło: Digital-strategy