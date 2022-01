Tureckie krowy korzystają z VR. W jakim celu?

Nowoczesna technologia może mieć wiele zastosowań i, jak się okazuje, korzystać mogą z niej nie tylko ludzie, ale także zwierzęta. W Turcji krowy, które swoje życie spędzają w ciasnych boksach, korzystają z technologii VR. W jakim celu?

VR pomaga krowom?

Technologia, która rozwija się z dnia na dzień, może być przydatna nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Dwa lata temu rosyjscy producenci mleka wzięli gogle VR i założyli je krowom. Miało to na celu sprawdzenie, jak zwierzęta zareagują na wirtualną rzeczywistość i czy będzie miało to jakiekolwiek odzwierciedlenie w funkcjonowaniu i dawaniu mleka przez zwierzęta.

Projekt zniknął tak samo szybko, jak się pojawił, jednak jak się okazuje, nie umarł całkowicie. Turecki hodowca krów, İzzet Koçak postanowił pójść śladami rosyjskich producentów mleka i sprawdzić, czy jego 180 krów w jakimkolwiek stopniu zareaguje na wirtualną rzeczywistość. W jego hodowli widok krowy z okularami VR nie jest czymś dziwnym.

Krowy przejawiły większą wydajność

Co skłoniło İzzet Koçak to wykorzystania technologi VR w swojej hodowli? W wywiadzie dla Agencji Anadolu hodowca bydła zdradził, że szuka sposobów na poprawę budżetu, a wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości jest jedną z takich prób. Okazuje się, że rozwiązanie to działa!

Hodowca zdradził, że krowy, które korzystały z technologii VR, testując je ok. 10 dni, dawały więcej mleka. Co więcej, İzzet Koçak stwierdził, że mleko miało również lepszą jakość. Według hodowcy wzrost wydajności krów korzystających z wirtualnej rzeczywistości względem tych, które z niej nie korzystają, wzrósł 20 proc. Jest to około 5 litrów dziennie na jednej krowie.

Turek powiedział, że zamówił już kolejne zestawy gogli VR, jednak dotychczas korzysta z konsumenckich rozwiązań. Oznajmił jednak, że pracuje nad ściągnięciem gogli wykorzystywanych w Rosji, które zostały specjalnie zaprojektowane na krowie łby.

Źródło: AA