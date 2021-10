Twitch został zaatakowany! Serwis potwierdził duży wyciek danych

Wczoraj na serwery serwisu streamingowego dostali się cyberprzestępcy, którym udało wykraść m.in. informacje na temat platformy z grami od Amazon czy dane finansowe dotyczące wypłat. W sieci pojawił się także kod źródłowy serwisu Twitch.

Twitch podzieli los CD Projekt RED?

Twitch to największa platforma do streamowania wideo z gier. Użytkownicy na całym świecie za jej pośrednictwem mogą stać się streamerami. Co prawda w ostatnim czasie materiały na Twitchu poszły w inną stronę (tak panie w skąpych strojach kąpiące się basenach, zwracam się do was) to w dalszym ciągu jest to serwis poświęcony graczom. Niestety, jak się okazało, serwis został zaatakowany przez hakerów i mocno oberwał.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

Cyberprzestępcy, którzy dopuścili się ataku na serwery popularnej platformy wykradli aż 125 GB danych. Wśród nich znalazły się informacje na temat platformy gamingowej od Amazon Game Studios, która miała być konkurentem dla Steam. W pliku znalazły się także dane na temat wypłat dla twórców i przede wszystkim kod źródłowy serwisu.

Atak to początek problemów?

Plik torrent posiadający wszelkie dane na temat serwisu Twitch oraz historię zmian portalu udostępniono w serwisie 4chan. Hakerzy określają go jako pierwszą część wycieku, co oznacza, że to tylko ułamek tego, co udało im się wykraść. Na całe szczęście w umieszczonym pliku w serwisie 4chan nie znajdziemy danych logowań, adresów i adresów e-mail użytkowników platformy. Grupa hakerów lub jeden haker zarzeka się jednak, że takowe dane posiada.

Sam serwis nie podał jeszcze dokładnych skutków ataku, jednak Twitch poprosił użytkowników o profilaktyczną zmianę hasła do swojego konta. Czy to początek problemów platformy? W ostatnim czasie ma ona sporo problemów, ponieważ użytkownicy nie są zadowoleni z usług serwisu. W protestach uczestniczyli nawet najwięksi streamerzy. Chyba nie musimy przypominać, co stało się z CD Projekt RED, kiedy to hakerzy włamali się na serwery polskiego studia odpowiedzialnego za Wiedźmina czy Cyberpunka 2077?