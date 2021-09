Twórcy Among Us wypuścili oficjalne stroje z gry!

Jakby ktoś nie wiedział Among Us to taka trochę mafia w wersji cyfrowej. Mamy zdrajcę/ów i załogę (tzw. Crewmateów), czyli czyste osoby na pokładzie. Zadaniem Impostora (bo tak jest nazywany zdrajca, morderca, z ang. oszust) jest wyeliminowanie załogi lub doprowadzenie do porażki. Osoby z rolą Crewmate aby wygrać muszą wykonać wszystkie powierzone im zadani lub wykryć i pozbyć się oszustów (Impostorów).

Tytułowa gra momentami osiągnęła ogromną popularność. Twórcy Among Us co jakiś czas wprowadzają nowości, ale tym razem jest to rzecz spoza zakresu samej gry. Chodzi tu bowiem o strój cosplayowy, nie dość, że wygląda on dość komicznie to kosztuje zdecydowanie za dużo. Na profilu Twórców Among Us w serwisie Twitter pojawił się nawet post z filmikiem, który prezentuje owy strój. Całość prezentuje się następująco:

roll up into the finest establishments with our new Among Us costumes 😌✨ @toikido1



u can grab these on Amazon, Walmart, HMV, and other retailers globally! BE!! THE SPACEBEAN!!! pic.twitter.com/9LVvKBzvwM — Among Us (@AmongUsGame) September 15, 2021

Cena i podstawowe informacje

Jak sami widzicie, mimo, że stroje prezentują się realnie to nie są pozbawione wad. Kostiumy posiadają system automatycznego nadmuchiwania, dzięki czemu czynność trwa bardzo krótko. Dostępne są dwa uniwersalne rozmiary – dla dorosłych oraz dla dzieci, a także cztery wersje kolorystyczne. Stroje te poza wielkością posiadają również jeszcze inne różnice. Jedną z nich jest budowa przysłony na twarz. W modelu dla dzieci jest to dziurkowana siatka, zaś dorośli, aby nie musieli się obawiać, że ich ktoś rozpozna – jest tam przysłona odbijająca światło. Drugą z różnic jest nic innego jak cena. W mniejszym modelu wynosi ona 40 dolarów oraz odpowiednio 45 dolarów za większy model.

Niestety mam złą wiadomość dla potencjalnych kupców. Pierwsza partia została wyprzedana niczym ciepłe bułeczki i póki co nie ma żadnych informacji na temat kolejnych dostaw. Może w przyszłości dostaniemy przybliżony termin, ale na ten moment musimy czekać aż Twórcy Among Us wydadzą oficjalne oświadczenie.

Według mnie całość jest nieco niedopracowana, jednak fani gry bądź osoby zajmujące się naśladowaniem postaci z gier i nie tylko mogą być zadowolone. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Swoją opinię możecie wyrazić w sekcji komentarzy.