Uber Eats przedstawił statystyki z ubiegłego roku, które dotyczą zamówień Polaków. Lubimy personalizować zamawiane dania, a najczęściej wykluczamy… cebulę! Jeśli jesteście przy okazji ciekawi, ile kosztował najdroższy posiłek zamówiony przez Uber Eats w ubiegłym roku, zapraszam do lektury dalszej części artykułu.

Przyzwyczailiśmy się do zamawiania jedzenia. Jest to wygodne, szczególnie wtedy, gdy za oknem pogoda nie zachęca do wyjścia. Nie mam tu na myśli jedynie restauracji, ale również sklepu, bo przecież z czegoś trzeba to danie przyrządzić. Oprócz samej wygody w kwestii zamawiania jedzenia, lubimy również wymagać. To dlatego Uber Eats odnotowuje, że co dziesiąte zamówienie zawiera prośby dotyczące składu potraw.

Polacy nie lubią cebuli

Trochę to zaskakujące, ale jednak. Według raportu to właśnie to warzywo jest najmniej lubiane. Niezależnie od pory dnia, roku czy nawet położenia geograficznego, jak ognia unikamy cebuli. Co ciekawe, prośba o „usunięcie” tego warzywa dotyczy trzynastu miast naszego kraju. Jeszcze ciekawsze jest to, że w Płocku nie lubi się… pomidora. Ale żeby nie było, rezygnujemy również z takich dodatków jak kolendra, surówka i jalapeno. Jeśli chodzi o sosy, lubimy mieszany lub – oczywiście macie rację – czosnkowy.

Unikanie cebuli to jedno. Lubimy również zamówienia przygotowane „po naszemu”. Jak już wspomniałem, co dziesiąte zamówienie zawiera specjalne prośby. O modyfikacje dań najczęściej proszą mieszkańcy takich miast jak Kraków, Lublin czy Stalowa Wola. Z kolei z tej możliwości najrzadziej korzystają mieszkańcy Białegostoku, Śląska oraz Bydgoszczy.

Najdroższe zamówienia w Uber Eats

Wiem, że jesteście ciekawi. Wcale mnie to nie dziwi, bo i mnie interesowało to, ile mogło kosztować najdroższe danie zamówione przez Uber Eats. Spodziewałem się jednak tego, co będzie tym drogim zamówieniem. A więc, Sakana Sushi zrealizowało zamówienie na kwotę 551 zł! Na drugim miejscu mamy Wypieczeni.pl – 438,35 zł. Trzecie miejsce zajmuje Boska Włoska z kwotą 348,27 zł.

Ciekawie wypada również ilość zamówień, jakie złożyła jedna osoba w danym roku za pośrednictwem Uber Eats. Jeden z mieszkańców Warszawy złożył 774 zamówienia w restauracji India Express by Mandala. Szok, prawda? Osoba z drugiego miejsca również nie przepadała za gotowaniem w domu, ponieważ przez cały 2021 rok złożyła aż 419 zamówień.

