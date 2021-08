UE chce jednej ładowarki dla wszystkich smartfonów!

Unia Europejska podjęła pierwsze kroki, które miałyby sprawić, że wszystkie smartfony sprzedawane na rynku europejskim będą posiadały to samo wejście ładowarki. Wzrok kieruje się głównie na Apple, które w swoich smartfonach wykorzystuje złącze Lightning. Wkrótce może się to zmienić, bo nowe przepisy każą dostosować się do wymogów. Jedna ładowarka do wszystkich smartfonów ma wpłynąć na ochronę środowiska!

Unia Europejska chce zmian na rynku smartfonów

Komisja Europejska ma zamiar przedstawić zmianę przepisów, które miałyby sprawić, że smartfony będą wykorzystywać to samo wejście ładowania. Nowe przepisy mają zostać przedstawione w przyszły miesiącu, a regulacje miałby obowiązywać 27 krajów. Jedna ładowarka do wszystkich smartfonów ma być sposobem na ograniczenie nadmiernego wykorzystywania surowców, które negatywnie wpływają na status środowiska.

Przepisy, które mówią, że jedna ładowarka powinna obsługiwać wszystkie smartfony na rynku, szczególnie uderzą w Apple. Gigant z Cupertino do ładowania swoich smartfonów wykorzystuje nowatorskie złącze Lightning, kiedy to głównym złączem w smartfonach z Androidem jest standard USB typu C. Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele urządzeń korzysta w dalszym ciągu z portu microUSB.

Jedna ładowarka do wszystkich smartfonów

Rozporządzenie, które sprawiłoby, że do każdego smartfona pasowałaby ta sama ładowarka, mocno wpłynęło by na środowisko. Dane z 2018 roku mówią, że połowa ładowarek oferowanych na rynku europejskim oferowała złącze microUSB. 21% ze sprzedanych ładowarek skierowanych było do iPhone, a USB typu C to 29% ze wszystkich ładowarek! Teraz UE i Komisja Europejska chcą ostatecznie zjednoczyć wszystkich producentów i postawić na jeden port, który będzie taki sam we wszystkich smartfonach oferowanych na rynku.

Nowe rozporządzenie najmocniej uderzyłoby w Apple, które korzysta z autorskiego złącza Lightning.

Pierwsze takie plany pojawiły się 2018 roku. Wtedy jednak Apple sprzeciwiło się tej decyzji, argumentując to tym, że jedna ładowarka do wszystkich smartfonów negatywnie wpłynęłaby na innowacyjność. Sami producenci zdecydowali się podjąć kroki, które ograniczają nadmierne zużycie materiałów w celu ochrony środowiska. Między innymi Apple oraz Samsung zrezygnowali z umieszczania ładowarek w zestawie ze smartfonem. To przeniosło się na zmniejszenie pudełka z urządzeniem. Jak podaje Apple, taki ruch sprawił, że na paletach transportowych zmieściło się ponad 70% więcej pudełek z iPhone 12 niż w przypadku modeli, które kostkę ładującą posiadały. Zmalała także emisja CO2!

Czy EU ma racje? Czy wszyscy producenci powinni korzystać z tego samego złącza ładującego?