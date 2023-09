Używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to ideał!

Ten samochód jeździ po naszych drogach kilka lat. Zdążyliśmy poznać jego zalety i wady. Teraz można powiedzieć, że jest to używane kombi na kieszeń Polaka. Dlaczego? Fiat Tipo Cross można kupić już za niecałe 60 tysięcy złotych, co czyni go niezwykle atrakcyjną propozycją. Mówię o modelach dwuletnich!

Tanie, używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to strzał w dziesiątkę!

Może mieć bardzo ekonomicznego i niezawodnego diesla pod maską. W wersji Cross ma naprawdę dobre wyposażenie (tempomat, kamera cofania, klimatyzacja). Do tego dochodzi nowoczesny wygląd i mamy klucz do sukcesu. A tym kluczem jest włoski Fiat Tipo Cross czyli używane kombi na kieszeń Polaka. Nie chcę nic sugerować ale ten model to naprawdę rozsądna propozycja jeśli chodzi o używane, tanie i w miarę “świeże” auto. Wspomniałem tutaj o 60 tysiącach złotych i w tej cenie mamy naprawdę solidny wóz. Idąc do salonu Fiata musicie na start wydać 105 tysięcy złotych za kombi z benzynowym silnikiem. Chcecie Cross? Proszę o 118 tysięcy! Nie wspomnę o hybrydzie, bo to jakiś kosmos. Ponad 140 tysięcy złotych?! Mamma mia!

Tanie, używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to strzał w dziesiątkę!

Wróćmy więc do używanego kombi na kieszeń Polaka. A więc takiego za połowę tej kwoty, a może nawet mniej, bo jak już informowałem, Tipo Cross można kupić za niecałe 60 tysięcy złotych. Nie wspomnę, że dokładając np. 20 tysięcy mamy praktycznie nowe auto z trzyletnią gwarancją! Brzmi rozsądnie, prawda? Skupmy się na wadach i zaletach tego modelu. Czy Fiat Tipo się psuje? Wszystko zależy od tego, jak dbamy i jaką wersję silnikową wybierzemy. Trafiały się problematyczne jednostki, ale także naprawdę fajne i ekonomiczne motory. Dodam jeszcze, że nie będę się rozpisywał na temat wyglądu, ponieważ już wielokrotnie ten samochód gościł na łamach naszego portalu. Mało tego – testowaliśmy również Tipo Cross 2022.

Tanie, używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to strzał w dziesiątkę!

Używane kombi na kieszeń Polaka. Oczywiście Fiat Tipo Cross!

Każdy by chciał ekonomiczne, wygodne i dobrze wyposażone auto. Najlepiej jeszcze, aby było w miarę tanie i stosunkowo “młode”. Czy tak się da? Jeśli przymkniemy oko na pewne kwestie, jasne, że tak! Rzecz jasna, nie będzie to samochód za kilkanaście tysięcy złotych. Chcąc, nie chcąc, trzeba będzie wyłożyć te 60 tysięcy. Dużo? Na pewno nie mało, ale patrząc na dzisiejsze ceny aut, takie 60 tysięcy wydaje się być całkiem rozsądną ceną za np. 2 – 3 letnie auto z niskim przebiegiem. Dlaczego celuję w Tipo Cross? Ponieważ to jedna z topowych wersji wyposażenia. Otrzymacie w niej kamerę cofania, czujniki parkowania, ekran z nawigacją, tempomat, klimatyzację i elektryczne szyby. Brzmi dobrze, prawda?

Używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to ideał!

Do tego muszę przyznać, że jak na kompaskwote kombi mamy całkiem sporo miejsca w środku. Bez problemu w siądziecie w czwórkę i pokonacie bardzo dużo kilometrów. Mam na myśli np. 1000 kilometrów na jednym zbiorniku paliwa, który mieści 50 litrów diesla. A bagaże? One również spokojnie się zmieszczą, ponieważ pojemność bagażnika to 550 litrów. Wracając jeszcze do tego diesla, testowałem MultiJet 1.6 o mocy 130 KM i 320 Nm momentu. Demonem prędkości nie jest, ponieważ “spięty” z 6-biegowym manualem samochód przyspiesza do setki w 10,9 sekundy.

Tanie, używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to strzał w dziesiątkę!

Rodzinne kombi z dieslem pod maską. Jest tanio i dobrze!

Jeśli miałbym szukać Fiata Tipo dla siebie, na pewno celowałbym właśnie w taką jednostkę. Silnik jest bardzo ekonomiczny, a do tego całkiem dynamiczny. Tak, wiem, przyspieszenie o tym nie mówi, ale mowa o jeździe np. w mieście. Czuć spory moment obrotowy. Mniejsza z tym. Nikt nie będzie się tym autem ścigał. Tak czy inaczej, nie powinniście narzekać. Trzeba przymknąć oko, a raczej ucho podczas jazdy autostradowej. Z jednej strony ten diesel kusi, bo takie zasięgi widziałem co najwyżej w Mercedesie Klasy C 220d z dieslem pod maską. Z drugiej powyżej 100 km/h robi się trochę głośno. Na szczęście nie aż tak, żeby bolały uszy. Po prostu wyciszenie tego modelu nie jest jego najlepszą stroną.

Tanie, używane kombi na kieszeń Polaka. Fiat Tipo Cross to strzał w dziesiątkę!

Dlaczego akurat takie połączenie? Znalazłem dużo opinii o problemach z 1.4 T-JET. Tej jednostki raczej bym unikał. Co innego wspomniany 1.6 MultiJet. Jeśli będziemy wymieniali olej co 10 tysięcy kilometrów, silnik odwdzięczy się nam bezawaryjną pracą i niskim zużyciem paliwa. Czasami może zdarzyć się potrzeba czyszczenia zaworu EGR – cóż, nowoczesne auta. Podobnej eksploatacji wymaga miska olejowa. Przydaje się co jakiś czas spoglądnąć na uszczelkę pomiędzy smokiem a pompą oleju. Warto wiedzieć, że 1.6 MultiJet ma już DPF. A to oznacza, że warto co jakiś czas pojechać na drogę ekspresową i “przegonić” silnik tak, by działał w pełnej skali obrotów. Szczególnie wtedy, gdy najczęściej podróżujemy autem po mieście.