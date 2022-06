Fiat Tipo Cross 2022 test – po co to komu? 

Fiat Tipo Cross to auto, do którego podchodziłem z dystansem. “Na papierze” nie wydawał się ciekawym hatchbackiem. A jaki okazał się w rzeczywistości? Zapraszam do lektury mojego testu.

Fiat Tipo Cross – wygląd zewnętrzny.

Testowany przez mnie Fiat Tipo Cross w nadwoziu hatchback był dodatkowo “uterenowiony”. Właśnie to enigmatyczne “Cross” świadczyło o tym, że nie jest to podstawowa wersja samochodu. Bardzo wiele osób kojarzy Tipo z budżetowym podejściem do tematu auta z segmentu C. Kiedyś może i tak było. Dziś za wersję bazową musimy zapłacić 84000 zł. Odmiana Cross została wyceniona 11 tysięcy drożej.

Muszę stwierdzić, że samochód, który miałem przyjemność testować wizualnie mi się spodobał. Pomarańczowy kolor ładnie komponował się z czarnymi elementami. Chromowane wstawki dodawały nutkę prestiżu. Odmiana “Cross” lekko podnosi zawieszenie Tipo, dodając mu też troszkę “terenowego” wyglądu. Na wyglądzie w tym przypadku się kończy, ale o tym później.

Fiat Tipo Cross to naprawdę ładne auto z ciekawie narysowaną linią boczną i dobrze skrojonym przodem. Lampy LED do jazdy dziennej i ładne 17-calowe felgi to wisienka na torcie tego zestawu.

Fiat Tipo Cross – wyposażenie wnętrza

Wnętrze samochodu jest przemyślane i ergonomiczne. Nowoczesność miesza się tutaj z tradycją, co wyszło temu autu na dobre. Pod względem jakości niestety nie jest tak kolorowo. Można powiedzieć, że jest wprost proporcjonalnie do ceny. Materiały są niskiej jakości, mamy tu wiele plastiku, który potrafi wydawać nieprzyjemne dźwięki.

Z elementów, które mogą wskazywać na odmianę “Cross” w oczy rzuca się napis na tapicerce foteli. Elementem, z którym od dawna nie miałem do czynienia to gumowe dywaniki. Może nie wyglądają zbyt “prestiżowo”, jednak pod względem funkcjonalności i utrzymania ich w czystości porządku biją na głowę te materiałowe.

Multimedia obsługujemy za pomocą dotykowego ekranu oraz multifunkcyjnej kierownicy. Do tematu nawiewów i klimatyzacji konstruktorzy podeszli w sposób klasyczny i bardzo intuicyjny. Duże i czytelne przyciski wraz z pokrętłami to spora zaleta.

Kierowca będzie miał do dyspozycji ciekawie zaprojektowane “zegary”. Konstruktorzy nie zdecydowali się na pełną “cyfryzację” tego obszaru. Do użytku dostajemy zatem spory ekran pomiędzy dwoma wskaźnikami od obrotów i stanu paliwa. Wyświetlacz jest czytelny i mieści sporo informacji.

Z racji tego, że mamy do czynienia z pięciodrzwiowym hatchbackiem, tylna kanapa nie zachwyca pod względem ilości miejsca, jednak nie ma też na co przesadnie narzekać. Kiedy zająłem miejsce za fotelem dostosowanym pod siebie, kolana lekko dotykały siedziska przede mną.

Do dyspozycji załadunkowej mamy 440l pojemności i jest to wynik powyżej średniej w tym segmencie.

Wrażenia z jazdy

Fiat Tipo Cross był wyposażony w silnik spalinowy. Motor to trzycylindrowa jednostka o pojemności jednego litra. Dzięki turbinie silnik generuje moc 100 KM i współpracuje z pięciobiegową skrzynią manualną. Do pierwszej setki rozpędzimy ten samochód w 12,2 sekundy. Jak widać, Tipo nie jest autem do ścigania się. Jak więc wygląda temat zalet? Pod względem jezdnym trochę ciężko je znaleźć. Tipo w odmianie Cross to auto ważące 1260 kg. Dodajmy do tego mały silnik i niestety, o dynamice możemy zapomnieć.

Występujące w nazewnictwie “Cross” może być błędnie odczytywane jako auto terenowe. Nic bardziej mylnego. Plastikowe nakładki na nadkola, chromowana przednia dokładka zderzaka czy większy prześwit może nam pomóc jedynie na grzybobraniu, ale tutaj też nie możemy się oddalać zbyt daleko od drogi. Samochód napędzany jest jedynie na przednią oś. Wjazd w jakiekolwiek błoto może zakończyć się szukaniem właściciela traktora, który wyciągnie nas z “kłopotów”. A więc na “uterenowionym” wyglądzie się kończy.

Prezentowany samochód jest skierowany do tych, którzy preferują spokojną jazdę. Kiedy delikatnie traktujemy pedał gazu Fiat Tipo Cross, odpłaci nam się całkiem niezłym spalaniem i dobrym komfortem podróżowania. Prędkości przekraczające 120km/h są skierowane do ludzi o mocnych nerwach, gdyż wrażenia akustyczne są dalekie od przyjemnych.

Jazda pozamiejskimi odcinakami w granicach 100km/h będzie przekładała się na spalanie benzyny na poziomie około 6,5l na każde 100 km. Przy wyższych prędkościach dróg szybkiego ruchu możemy spodziewać się konsumpcji rzędu 8l/100km. Najgorsze są korki w mieście. Może się okazać, że będziemy musieli pogodzić się ze spalaniem przekraczającym 9l/100km.