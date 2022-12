Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie własnej usługi grania w chmurze, ale też nie każda tego inwestycja się powodzi czego przykładem jest sam wujek Google.

Vectra wprowadza usługę grania w chmurze Blacknut

Google Stadia zostanie zamknięte, więc pora zająć wolną przestrzeń i wprowadzić Blacknut. Można żartować, ale projekt w wykonaniu Vectry jest pierwszym w Polsce i już na starcie oferuje nawet 500 tytułów, a nawet daje możliwość wykupienia usługi padów do grania.

Vectra wprowadza usługę grania w chmurze Blacknut

Jak wygląda Blacknut od strony finansowej?

Cennik został podzielony na trzy scenariusze i z góry warto wspomnieć, że każdy z nich dostarcza nam przy okazji Internet od Vectry, więc tak naprawdę otrzymujemy dwie usługi w jedne cenie. Najtańszy scenariusz kosztuje 79,98 zł i oferuje Internet o maksymalnej prędkości pobierania 300 Mb/s i wysyłania 40 Mb/s. Druga oferta jest droższa o 10 złotych, a Internet przyśpiesza do 600 Mb/s pobierania oraz 60 Mb/s wysyłania, a także otrzymujemy na czas umowy modem ze wsparciem dla Wi-Fi 6. Przewidziano również pakiet za 119,98 zł, który przyśpiesza jedynie Internet do 1,2 Gb/s w kontekście pobierania i do 90 Mb/s w kontekście wysyłania.

Vectra wprowadza usługę grania w chmurze Blacknut

W każdym z trzech przypadków zobowiązujemy się umową 12 miesięczną, a także obowiązuje nas dodatkowa opłata instalacyjna w wysokości 1 złotego. Warto mieć jeszcze na uwadze, że podane ceny są najniższymi możliwymi do osiągnięcia, ze względu na odjętą zniżkę w wysokości 5 zł za zgody marketingowe oraz kolejnych 5 zł za fakturę w wersji elektronicznej.

Istnieją również pakiety z telewizją

W przypadku zdecydowania się na pakiet gamingowy, możemy zdecydować się na dobór również telewizji i w takiej sytuacji przygotowano dwie propozycje. Tańsza za 119,98 zł oferuje Internet o prędkości pobierania do 600 Mb/s oraz wysyłania do 60 Mb/s oraz telewizję 139 kanałów oraz 91 kanałów w TV Smart GO. Droższy pakiet za 149,98 zł posiada zwiększoną liczbę kanałów do odpowiednio 177 oraz 121. Jak widać zabrakło pakietu z szybszym Internetem do 1,2 Gb/s, a także wolniejszym które to możemy wybrać bez telewizji.

Vectra wprowadza usługę grania w chmurze Blacknut

Co oferuje jeszcze Blacknut?

Firma chwali się, że co miesiąc gracze będą mogli zadowolić się odświeżoną biblioteką dostępnych tytułów, a także, że rozgrywkę można prowadzić z poziomu komputera, telewizora z systemem Android TV, na telefonie oraz tablecie również z systemem Android.

Źródło: Vectra