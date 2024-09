Marzy Ci się własne mieszkanie? Vileda chce Ci w tym pomóc, ponieważ z okazji 75-lecia swojego istnienia, marka organizuję wielką loterię, w której do wygrania jest 100 000 złotych i wiele niezastąpionych w każdym domu produktów!

Loteria Vileda startuje. Jak wziąć udział?

Vileda to marka, której produkty goszczą w naszych domach. Nikt przecież nie wyobraża sobie mieszkania bez mopów, desek do prasowania, czy suszarek na pranie. Popularna marka rozpoczęła swoją działalność 75 lat temu, więc z tej okazji startuje loteria „Na Twoje czyste kąty”.

Przeczytaj także: Vileda Ultimate to nowa linia 4 suszarek. Co je wyróżnia?

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić dowolny produkt marki za minimum 20 złotych – od 16 września do 30 listopada br. – i zarejestrować paragon na TEJ STRONIE od 1 października. Każdy zarejestrowany paragon bierze udział w losowaniu nagrody głównej.

Vileda rozdaje pieniądze z okazji 75-lecia istnienia!

Co jest do wygrania? Marzenia!

Loteria Vileda, organizowana w Polsce, to świetna okazja dla osób, które chcą rozpocząć życie „na swoim”. Główną nagrodą w loterii jest 100 000 złotych, które można przeznaczyć na wkład własny na mieszkanie, lub spełnienie innych marzeń.

Główną nagrodą w loterii jest 100 000 złotych

Poza 100 000 złotych, które są główną nagrodą w loterii „Na Twoje czyste kąty”, marka przygotowała wiele nagród, które możemy zdobyć w ramach konkursu. Po rejestracji paragonu każdy dostaje także e-zdrapkę, dzięki której może wygrać jeden z 1000 produktów Vileda:

• 500x mop Ultramax Turbo

• 100x deska do prasowania Diamond Plus

• 200x suszarka Infinity

• 200x mop parowy Steam XXL

To jednak nie wszystko, ponieważ marka przygotowała dodatkową grę, w której można wziąć udział bez konieczności rejestracji paragonu. Do wygrania w tym konkursie jest mop płaski Ultramax z wiadrem. Każdego dnia do zdobycia są 3 zestawy, a aby dowiedzieć się, czy jesteśmy zwycięzcami, wystarczy zdrapać e-zdrapkę na stronie loterii.

Loteria obejmuje wszystkie produkty marki Vileda i obowiązuje zarówno stacjonarnie, we wszystkich sieciach handlowych w naszym kraju, jak i online.

Główną nagrodą w loterii jest 100 000 złotych! Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa