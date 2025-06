Test Cecotec Pure Aroma 550 Connected. Gra, nawilża i budzi

Miałem problem z suchym powietrzem w mieszkaniu. Wydawało mi się, że winowajcą było ogrzewanie podłogowe. Dlatego stwierdziłem, że czas na nawilżacz powietrza. Z przyjemnością rozpocząłem test Cecotec Pure Aroma 550 Connected, który nie tylko może pochwalić się wysoką wydajnością, ale oprócz tego ma szereg innych ciekawych dodatków. Sprawdźmy czy warto rozważyć jego zakup.

Kiedyś myślałem, że to zbędny gadżet. Oczywiście, do czasu. A konkretnie do chwili, gdy faktycznie doświadczałem suchego powietrza w mojej sypialni. Irytowało mnie to na tyle, że postanowiłem sprawdzić czy nawilżacz cokolwiek zmieni. Ilość urządzeń tego typu jest przeogromna. Różnią się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim wydajnością. I to najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o wybór. Cecotec Pure Aroma 550 Connected w tej kwestii wypada bardzo dobrze, bowiem mówimy o wydajności pary na poziomie 25 ml/h. Przekłada się to na pokrycie na poziomie 30 m2. W skrócie – zapach i nawilżone powietrze dotrze do każdego zakamarka.

Dane techniczne Cecotec Pure Aroma 550 Connected

Wymiary: 17 x 17,5 x 17,5 cm Zbiornik na wodę: 500 ml Czas pracy: do 12 h na jednym uzupełnieniu Wydajność: 30 m2 Funkcje dodatkowe oświetlenie LED, głośnik Bluetooth, budzik, sterowanie aplikacją Cena: około 200 zł (sprawdź najniższą cenę)

Cecotec Pure Aroma 550 Connected – wygląd, funkcje

Jednym z największych atutów prezentowanego modelu jest duży wybór wersji kolorystycznych. W moim przypadku jest to imitacja drewna, aczkolwiek ma z tym materiałem niewiele wspólnego. Tak, mówimy tu o plastiku, jednak całość sprawia pozytywne wrażenie. Chodzi mi o wspomniany materiał, jak i wykonanie oraz spasowanie.

Przez środek przechodzi prawie przezroczysty pasek, w którym znajdziemy kilka otworów. To z nich wydobywa się para wodna, ale też przy okazji ten element „odpowiada” za wyświetlanie kolorów generowanych przez diody LED. W dolnej czarnej części znajdziemy mały ekran wyświetlający między innymi status połączenia sprzętu z naszym telefonem, aktualną godzinę oraz moc generowanej pary. Szkoda, że urządzenie nie ma wbudowanego, nawet małego, akumulatora, który utrzymywałby przez chwilę zapisaną godzinę. Po odłączeniu zasilania (a robiłem to często, gdyż zmieniałem lokalizację dyfuzora) data jest resetowana. W nieco dziwnym miejscu umieszczono port ładowania. Trzeba podnieść urządzenie i wpiąć pod kątem przewód. Sugeruję, by robić to bez wlanej wody.

Testy praktyczne Cecotec Pure Aroma 550 Connected

Jeśli chodzi o obsługę tego dyfuzora – żadna to filozofia. Wlewasz wodę, dodajesz olejek zapachowy, włączasz i po chwil cieszysz się pięknym zapachem we wnętrzu. Faktycznie, dzieje się to „błyskawicznie”, ponieważ Cecotec Pure Aroma 550 Connected cechuje się wysoką wydajnością. Mówimy o 25 ml na godzinę, co spokojnie wystarcza w pomieszczeniach do 30 metrów kwadratowych. To ważne, ponieważ gdy wyszukiwałem i porównywałem sobie inne modele dostępne np. w popularnych sieciach, często producenci nawet nie umieszczali takich danych. W praktyce, kiedy już miałem okazję sprawdzić taki tani dyfuzor, zdecydowanie musiałem długo czekać, by pojawił się zapach, a i tak nie był on tak intensywny jak w przypadku modelu marki Cecotec.

Kolejna kwestia to obsługa. Masz kilka przycisków, sterowanie jest bardzo intuicyjne. Ustawiasz datę, możesz też aktywować budzik. Do tego dochodzi moc i czas pracy urządzenia. Ja zawsze ustawiałem maksymalne parametry, by przez całą noc cieszyć się zapachem i przyjemnym powietrzem – mam tu na myśli przede wszystkim okres grzewczy. Jest jeszcze możliwość łączności Bluetooth, która sprawia, że możemy z poziomu aplikacji sterować parametrami lub korzystać z głośnika. Zdarzało mi się, nie powiem, że nie. Jakość dźwięku nie powala, ale np. do odgłosów natury czy „dźwięków spa” wystarcza w zupełności. Takie właśnie najczęściej aktywowałem podczas relaksującego obcowania z aromaterapią.

Czy warto kupić Cecotec Pure Aroma 550 Connected?

Według mnie, zdecydowanie tak. Fakt, płacisz około 200 zł, ale szczerze? Wiesz, że nie przepłacasz. Mało tego, wiesz, że kupiłeś solidny sprzęt z kilkoma praktycznymi dodatkami. Nie wspominając już o wydajności, która stoi na wysokim poziomie. Dodam jeszcze po cichu, że model ten pojawia się w niektórych sklepach w mocno obniżonej cenie (poniżej 150 zł), co czyni go niezwykle atrakcyjnym produktem. Jeśli chcesz znaleźć inne tanie nawilżacze, odsyłam do porównywarki Ceneo. Tak czy inaczej, uważam, że prezentowany model to sprzęt godny uwagi. U mnie się spisuje. Wydaje mi się, że u Ciebie będzie podobnie.

