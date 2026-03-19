Dom, który działa sam. ECOVACS pokazuje nowy poziom

Miesiąc temu informowałem o nowych robotach marki ECOVACS, które mają trafić do sprzedaży w Polsce. Tak też się stało i dziś poznaliśmy ich ceny. Mowa o urządzeniach, które wyręczą nas zarówno w ogrodzie, jak i w domu.

Robot koszący ECOVACS GOAT A3000.

W lutym bieżącego roku ECOVACS przygotował pokaz premierowy w Barcelonie, gdzie wybrana publiczność mogła poznać bliżej nowe roboty do mycia okien i podłóg, a także sprzęt do koszenia trawy w ogrodzie. Urządzenia zbudziły ciekawość – także moją. Fakt, znaliśmy już wtedy ceny europejskie, jednak teraz możemy „porozmawiać” o kwotach, które należy wydać w polskich sklepach. Obecnie można kupić między innymi robota myjącego okna, a także serię robotów koszących. Przyjrzyjmy się im bliżej raz jeszcze.

Znamy polskie ceny robotów ECOVACS

Wiosenne porządki, szczególnie te przed Wielkanocą to przede wszystkim mycie okien. Nie lubisz tego? Rozumiem. Szczególnie mam na myśli osoby, które muszą zająć się szybami o dużych powierzchniach. Dla nich powstał nowy ECOVACS Winbot W3 Omni, który pracuje przez 110 minut, a jego wydajność to podobno 55 metrów kwadratowych. Urządzenie wyposażono w szesnaście dysz wysokociśnieniowych, które mają za zadanie wygenerować strumień 20 kPa, który z kolei ułatwia pozbywanie się zaschniętych zabrudzeń.

Za dokładne wyczyszczenie szyby odpowiadają cztery tarcze szorujące, a finalnie listwa zbiera i usuwa brudną wodę, by uniknąć smug. Brzmi sensownie? Jasne! Dodaj do tego samoczyszczącą stację, która sprawia, że tak naprawdę nie musisz robić nic, oprócz ustawienia robota na szybie. Polska cena wynosi 2999 zł, a robot ten kupisz między innymi za pośrednictwem sieci Media Expert.

Robot myjący okna ECOVACS WINBOT W3 OMNI 2

Roboty koszące ECOVACS w Polsce

Oprócz wspomnianego robota myjącego okna, marka zaprezentowała polskie ceny robotów koszących, które w sezonie wiosennym również będą niezwykle ważnym elementem każdego ogrodu. Szczególnie, gdy chcemy mieć ładny trawnik, a przy okazji robi się nam gorąco na myśl o koszeniu. To właśnie dla takich osób powstała linia GOAT. Fakt, robotów koszących jest już sporo na rynku, ale takich, które posiadają system podkaszarki – w tym wypadku TrueEdge, który skutecznie eliminuje trawę również na krawędziach jest niewiele.

Nowe roboty koszące tego producenta zostały wyposażone w system nawigacji HoloScope 360. Ma on za zadanie wykonać precyzyjną mapę naszego ogrodu. W zależności od tego, jaki model wybierzemy, urządzenia wykorzystują pozycjonowanie za pomocą systemu RTK lub dzięki sztucznej inteligencji. Ile kosztują te urządzenia w Polsce? Sugerowane ceny detaliczne wyglądają następująco:

GOAT O800 RTK: 3499 złotych,

GOAT O1200 LiDAR PRO: 4299 złotych,

GOAT A1600 LiDAR PRO: 6499 złotych,

GOAT A3000 LiDAR PRO: 9499 złotych.