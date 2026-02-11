ECOVACS oferuje roboty, które zastąpią Cię w domu i ogrodzie

ECOVACS zaprosił wybranych przedstawicieli mediów do Barcelony, aby tam zaprezentować najnowszą serię urządzeń, które wyręczą nas podczas porządków zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Mowa o nowościach z serii GOAT, DEEBOT oraz WINBOT. Sprzęt pełny nowoczesnych rozwiązań z nawigacją, autonomią i szeroko pojętą zaawansowaną technologią na czele.

Robot koszący ECOVACS GOAT A1600.

Roboty na dobre zadomowiły się w naszych domach i w ogrodach. Nic dziwnego, że je tak polubiliśmy. Wyręczają nas z codziennych obowiązków, które niekoniecznie są przez nas lubiane. Nie oszukujmy się – kto z nas lubi odkurzać, myć podłogi czy kosić trawę (chociaż to ostatnie akurat lubię). Dlatego też tego typu roboty są tak popularne i oczywiście, są ulepszane. Nie inaczej jest w przypadku marki ECOVACS, która w stolicy Katalonii pokazała nowe modele.

Nowe roboty koszące ECOVACS GOAT

W Barcelonie została zaprezentowana nowa seria robotów koszących GOAT, która wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim zastosowaniem podkaszarki TruEdge. Tak, roboty z linii LiDAR PRO podjeżdżają pod krawędzie trawnika, by dokładnie skosić te miejsca, do których zazwyczaj urządzenia konkurencji nie dojeżdżały. Pomaga w tym również system nawigacji HoloScope 360, który precyzyjnie mapuje otoczenie. Ogólnie, sprzęt w zależności od modelu pozycjonowanie odbywa się albo przez system RTK albo opcję wykrywania przeszkód wspieraną przez sztuczna inteligencję. Ceny poszczególnych modeli będą zależne oczywiście od technologii.

GOAT O600 RTK: €649,

GOAT O1200 LiDAR PRO: €999,

GOAT A1600 LiDAR PRO: €1499,

GOAT A3000 LiDAR PRO: €2299.

Robot koszący ECOVACS GOAT A3000.

Roboty odkurzające ECOVACS DEEBOT

Zaproszeni goście mogli również poznać dwa nowe roboty odkurzające: DEEBOT T90 PRO OMNI oraz DEEBOT T80S OMNI. W obu przypadkach producent pochwalił się ulepszoną technologią mopującą OZMO ROLLER, która ma nie tylko zachwycać użytkownika dużą siłą ssącą, ale również inteligentnymi strategiami czyszczenia, które mają być dostosowane do konkretnych rodzajów podłóg. Warto również wspomnieć o tym, że producent zadbał o ulepszone systemy mające skutecznie czyścić krawędzie i rogi, by nie zostawiać brudu w tych trudnych do sprzątania miejscach.

Najnowsze roboty sprzątające tej marki wykorzystują również nawigację wspieraną przez AI, by wykrywać różne obiekty, które znajdą się w polu widzenia. To oznacza dokładne sprzątanie w pełni umeblowanych powierzchni. Oczywiście, roboty po skończonej pracy wracają do stacji OMNI, by tam aktywować automatyczną konserwację – chodzi między innymi o mycie mopa czy usuwanie kurzu.

DEEBOT T80S OMNI: €649,

DEEBOT T90 PRO OMNI: €799.

Robot odkurzający z funkcją mopowania ECOVACS DEEBOT T90

Wiosenne porządki już niebawem. Okna umyje WINBOT

Wiele osób z utęsknieniem spogląda przez okno, wyczekując pierwszych wiosennych dni. Aby widoczność była odpowiednia, warto wyposażyć się w solidny sprzęt do mycia szyb. ECOVACS WINBOT w dwóch odsłonach może wyręczyć nas z tego niezbyt przyjemnego obowiązku. Przede wszystkim ciekawie zapowiada się flagowy robot: WINBOT W3 OMNI, który posiada stację do mycia podkładek. Do tego sam sprzęt cechuje się technologią czyszczenia krawędzi i funkcją spryskiwania. Mało tego, posiada nawigację WIN-SLAM 5.0, czego efektem jest odpowiedni dobór trasy po szybie i możliwość dostosowania się do różnych rodzajów szkła.

Drugim robotem zaprezentowanym w Barcelonie był WINBOT mini 2, który dzięki smukłej obudowie może być wykorzystywany szczególnie na wąskich oknach. Model ten posiada szczotki, które czyszczą okno do krawędzi, a system spryskiwaczy gwarantuje skuteczne pozbywanie się brudu z szyb.

WINBOT W3 OMNI: €699

WINBOT mini 2: €299

Robot myjący okna ECOVACS WINBOT W3 OMNI

Kiedy roboty ECOVACS trafią do sprzedaży?

Wszystko wskazuje na to, że nowości tej marki pojawią się już jutro, 12 lutego bieżącego roku. Wyjątkiem jest DEEBOT D90 PRO OMNI, który będzie dostępny 9 marca. Po szczegóły na temat poszczególnych urządzeń warto „udać się” na stronę producenta: https://www.ecovacs.com/.

