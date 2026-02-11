Walentynki 2026? MOVA właśnie zrobiła to lepiej niż Twój ex!

Wszyscy wiemy jak jest – walentynki to przede wszystkim czas randek, spotkań, z których może rozkwitnąć miłość. W tym roku marka MOVA chce, abyśmy się zakochali. W kim? Raczej w… czym! Chodzi o ceny, a konkretnie o spore rabaty, jakie przygotował dla nas ten producent świetnego sprzętu AGD. Jak widzisz, zamiast kwiatów dostajesz konkret w postaci walentynkowej promocji na urządzenia, które zostaną na znacznie dłużej niż niejeden związek.

Walentynkowy ruch MOVA: ceny spadają, emocje rosną

To nie on czy ona zrobi Ci prezent na walentynki. Wystarczy spojrzeć na promocję marki MOVA, która obejmuje aż dziesięć produktów i już wiesz, że jeśli chodzi o tegoroczne zakochanie, ta oferta będzie znacznie lepsza niż Twoja ostatnia randka. Przesadzam? Być może, jednak jak widać, MOVA gra va banque przygotowując promocje, przy których ciężko przejść obojętnie. Sprawdźmy, jakich produktów dotyczy i ile możesz oszczędzić. Dodam jeszcze, że jak sam widzisz – zyskujesz sprzęt w dobrej cenie, a za pieniądze, które zostaną w kieszeni możesz wybrać się na jakiś fajny zagraniczny city break, prawda?

Zamiast kwiatów – konkret. Walentynkowa promocja MOVA

Walentynkowa promocja MOVA. Roboty sprzątające w świetnych cenach

Producent daje nam niezłe pole do popisu, jeśli chodzi o możliwości zakupowe i, rzecz jasna, oszczędzanie. Przyjrzyjmy się bliżej walentynkowej ofercie promocyjnej.

MOVA P50 Ultra

Jeśli chodzi o roboty sprzątające, mamy do dyspozycji między innymi świetny model MOVA P50 Ultra, którego cena katalogowa wynosi 2999 zł. Co robi marka z okazji walentynek? Obniża ją aż o 33%, co przekłada się na niezwykle kuszącą ofertę. To sprzęt, który wciąga nieczystości z siłą ssania wynoszącą 19000 Pa. Potrafi pokonać przeszkody o wysokości 2,2 cm, został wyposażony w wysuwaną szczotkę boczną i mop, co sprawia, że posprząta również te trudno dostępne miejsca, a po zakończonej pracy uda się do stacji dokującej, gdzie umyje podkładki wodą o temperaturze wynoszącej 75 stopni Celsjusza.

MOVA P50 Ultra przeceniony z 2999 zł o 33% kupisz klikając tutaj.

Przy okazji zobacz nasz test MOVA P50 Pro Ultra oraz pół roku z P50 Pro Ultra.

Robot sprzątający MOVA P50 Ultra.

MOVA E20s Pro – nowość w ofercie producenta

Coś tańszego? Marka MOVA przygotowała prawdziwą petardę, a jest nią nowość – E20s Pro, czyli robot sprzątający o sile ssania na poziomie 13000 Pa. To świetny sprzęt dla właścicieli zwierząt, a to dlatego, że został wyposażony w potrójną ochronę przed włosami. Mam na myśli szczotkę boczną w kształcie litery U, grzebień przepływowy oraz szczotkę główną w kształcie litery V. Do tego ten model posiada precyzyjną nawigację LDS, która tworzy mapy domu, by skutecznie posprzątać podłogi. Omija przeszkody dzięki laserowi liniowemu i czujnikom podczerwieni, a także posiada zintegrowany pojemnik na kurz i zbiornik na wodę. Czego chcieć więcej? Skuteczności, oczywiście, a tej w przypadku MOVA E20s Pro jest pod dostatkiem, bowiem robot wjeżdżając na dywan zwiększa moc, by „wchłonąć” wszelkie nieczystości.

MOVA E20s Pro kosztuje 869 zł, jednak w ramach walentynkowej promocji kupisz go o 20%.

Robot sprzątający E20s Pro.

MOVA Z50 Ultra

Wymagający klienci mogą spojrzeć w kierunku modelu Z50 Ultra, który wyróżnia się na tle konkurencji technologią HydroSync, która gwarantuje ciągły obieg świeżej wody. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że specjalny mechanizm oferuje cyrkulację wody, której temperatura wynosi 36 stopni Celsjusza. W jakim celu? Oczywiście, wspomniana technologia ma zwiększyć efektywność usuwania zabrudzeń – szczególnie tych trudnych. Kolejnym elementem, który wyróżnia Z50 Ultra na tle innych urządzeń jest mechanizm, który podobno jest aż o 167% wydajniejszy niż system podwójnych mopów obrotowych. Model ten oferuje również siłę ssania na poziomie 19000 Pa, potrafi pokonać przeszkody o wysokości do 2,2 cm, a jeśli będzie taka potrzeba, uniesie mopy i szczotkę, kiedy wjedzie na dywan.

MOVA Z50 Ultra kosztuje 3899 zł, jednak producent oferuje rabat w wysokości 28%. Klikając tutaj przeniesiesz się do oferty.

Robot sprzątający Z50 Ultra.

Odkurzacze pionowe MOVA w atrakcyjnej ofercie walentynkowej

Nie samymi robotami sprzątającymi żyje człowiek – to fakt, bez dwóch zdań. Jeśli wolisz sprzątać samodzielnie, dobrym wyborem będzie zakup odkurzacza pionowego, który pomoże pozbyć się nieczystości z podłogi – nie tylko w domu, ale również np. brudu, który gromadzi się w samochodzie.

MOVA K20 Pro

Jeśli chodzi o odkurzacze z funkcją mopowania, można śmiało zerknąć w kierunku modelu K20 Pro. Przede wszystkim został wyposażony w silnik oferujący siłę ssania na poziomie 18000 Pa. Do tego dochodzi inteligentny system wykrywania brudu oraz samoobsługowy system czyszczenia szczotek. Wisienką na torcie jest lekka konstrukcja (odkurzacz waży 4 kg) oraz wydajna bateria, która pozwala nam na sprzątanie przez pół godziny. Aby sprzątanie było przyjemnością, a nie koniecznością, producent zastosował system z napędem do przodu, dzięki czemu wręcz spacerujemy, a odkurzacz myje naszą podłogę. Co ważne, technologia Dual-Edge Celaning ma za zadanie pomóc w sprzątaniu trudno dostępnych miejsc i krawędzi. Odkurzacz posiada wbudowany zbiornik na czystą wodę o pojemności 600 ml i brudną o pojemności 500 ml.

MOVA K20 Pro kosztuje 1299 zł, jednak w ramach promocji można go kupić o 46% taniej, klikając w ten link.

MOVA K20 Pro odkurzacz pionowy z funkcją mopowania.

MOVA K10

Kolejny model, który odkurza zarówno na sucho, jak i na mokro, bowiem posiada funkcję mopa. Jest lekki, ponieważ waga korpusu wynosi zaledwie 3,8 kg, do tego cechuje się wysoką wydajnością, gdyż moc silnika to aż 220W. Oprócz tego K10 cechuje się długim czasem pracy na jednym ładowaniu, a ten wynosi 30 minut. Odkurzacz potrafi automatycznie wykrywać zabrudzenia i dostosować moc ssania do aktualnych „potrzeb”. Co ważne, producent zaprojektował go tak, by nie denerwować się splątanymi włosami – jest zaprojektowany w ten sposób, by wszystkie trafiały do pojemnika na nieczystości. A pozostając przy nich, odkurzacz ma dwa zbiorniki: ten na czystą wodę o pojemności 890 ml oraz 600 ml, do którego trafia zużyta woda.

sugerowana cena MOVA K10 wynosi 869 zł, jednak w ramach promocji jest ona obniżona o 37%. Klikając tutaj, przeniesiesz się do oferty.

MOVA K10.

MOVA S2 Detect

Dwa wcześniej wymienione modele to urządzenia mopujące wet&dry. Nie każdy potrzebuje takiego sprzętu. Dla osób poszukujących odkurzacza pionowego, marka sugeruje model S2 Detect. To odkurzacz cechujący się siłą ssania nawet na poziomie 25000 Pa. Warto wspomnieć również o tym, że sprzęt ten będzie pracował nawet przez godzinę, jeśli wykorzystamy szczotkę rolkową. Specjalnie zaprojektowane poszczególne elementy zapobiegają zaplątywaniu się włosów, co znacznie ułatwia eksploatację i konwersację.

Model ten posiada kilka świetnych akcesoriów, które sprawiają, że sprzątanie będzie łatwe i oczywiście skuteczne. Co ważne, ten model został wyposażony w dodatkowy element umożliwiający mopowanie, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że do mycia podłóg lepiej wykorzystać inny model. Tu producent skupił się na skutecznym odkurzaniu na sucho i S2 Detect sprawdza się w tej kwestii rewelacyjnie.

MOVA S2 Detect jest oferowany w sugerowanej cenie 799 zł. Możesz go jednak kupić o 25% taniej klikając tutaj.

MOVA S2 Detect – bezprzewodowy odkurzacz pionowy.

MOVA G70

Jeszcze jeden odkurzacz pionowy, jednak w kwestii G70 mówimy o mocarnym eliminatorze kurzu. Potwierdzeniem jest siła ssania na poziomie 225 AW i możliwość pracy do 90 minut w trybie min. Świetnym elementem w przypadku tego modelu jest dodatkowa podwójna szczotka OptiInsight™ Multi-Surface Twin Brush, która pokaże nam miejsca wymagające doczyszczenia. Mowa na przykład o krawędziach, które przecież są pełne ukrytego brudu. Tak, to to oświetlenie, które ujawnia miejsca, które pominęliśmy. Kolejney atut to zastosowanie teleskopowej rury, pięciowarstwowego systemu filtracji, wydajnej baterii i sporego pojemnika na kurz. Nie sposób nie rozwinąć kwestii dotyczącej robotycznego ramienia, które ma za zadanie pomóc nam w osiągnięciu 0-gap. Co to oznacza? Odkurzacz ma sprzątać idealnie do samej ściany, czego efektem jest brak martwych stref.

MOVA G70 jest sprzedawany w sugerowanej cenie wynoszącej 1299 zł. W ramach walentynkowej promocji możesz go kupić 27% taniej.

MOVA G70.

Nie dał prezentu na walentynki? MOVA zrobi to za niego – suszarki w obniżonych cenach

Mówcie co chcecie, ale dobra suszarka to klucz do sukcesu, jeśli chodzi o piękną fryzurę. Sprawdziliśmy wiele suszarek dostępnych na rynku i trzeba to przyznać, marka MOVA wie co robi oferując sprzęt pełen rozwiązań i nowoczesnych technologii wpływających na naszą stylizację.

MOVA Shine 20

Zaczynamy od sprzętu, który z powodzeniem mógłby znaleźć się w profesjonalnych salonach fryzjerskich, ponieważ ta zaawansowana suszarka została wyposażona między innymi w czujnik TOF (Time of Flight), który ma za zadanie monitorowanie odległości urządzenia od włosów, co przekłada się na automatyczną regulację temperatury, by chronić skórę naszej głowy. Do tego dochodzi technologia AeroBlossom, która cechuje się specjalnym kształtem wylotu powietrza, co z kolei przekłada się na równomierny przepływ i niski poziom hałasu. Mało tego! Shine 20 została wyposażona w inteligentne rozpoznawanie nasadek, które z kolei przekłada się na automatyczne dopasowanie trybu, abyśmy nie musieli samodzielnie tego robić.

sugerowana cena MOVA Shine 20 wynosi 899 zł, jednak w ramach walentynkowej promocji kupisz suszarkę 33% taniej. Kliknij tutaj, aby sprawdzić cenę.

Suszarka do włosów MOVA Shine 20.

MOVA Flip 10

Drugim modelem oferowanym w ramach walentynkowej promocji jest bardzo lubiana przez naszą redakcję suszarka Flip 10. Przede wszystkim jej największym atutem jest silnik bezszczotkowy, który „rozpędza” wiatr do prędkości 65 m/s, a to oznacza szybkie suszenie włosów. Podobno taka wartość sprawia, że krótkie włosy wysuszymy w 40 sekund, takie do ramion w 2 minuty, a długie włosy w 4 minuty. Ja osobiście mam krótkie włosy i faktycznie suszę je w kilkadziesiąt sekund.

Co ważne, model ten został wyposażony w kontrolę temperatury NTC, a to oznacza pomiar aż 1000 razy na sekundę przy temperaturze 55 stopni Celsjusza. Oczywiście, można ustawić jeden z czterech trybów suszenia, a wśród nich mamy również wariant dla dzieci! Wisienką na torcie jest niski poziom hałasu, który jest możliwy do osiągnięcia dzięki 7-warstwowej technologii redukcji szumów.

MOVA Flip 10 wyceniona jest przez producenta na kwotę 599 zł, jednak klikając tutaj kupisz ją 38% taniej.

Suszarka MOVA Flip 10.

Niezbędnik, gdy chcesz przygotować romantyczną kolację – sprzęt do kuchni

Nie wychodzisz na miasto, bo wolisz zaskoczyć drugą połówkę swoim kulinarnym doświadczeniem? Oczywiście, to świetny pomysł, bo zamiast iść na łatwiznę, starasz się, a to powinno być docenione. Druga kwestia to umiejętności, ale to już osobna kwestia. Jedno jest pewne – znacznie ułatwi zadanie odpowiedni sprzęt, a do takich zaliczyć można airfryer.

MOVA FD10 Pro Max

Kolejna nowość, którą wymieniam w tym artykule i która zapowiada się bardzo dobrze. FD10 Pro Max to sprzęt z systemem podwójnego grzania Dual HeatSyns, a także technologią AI Cooking. Moc wynosi 2000W, a to oznacza szybkie i skuteczne przygotowanie potrawy. Niezależnie od tego czy będzie to kurczak, ryba czy frytki. Kolejnym plusem jest system cyrkulacji 360 Hot Poly-Air, która gwarantuje równomierne pieczenie. W skrócie: nie będzie trzeba obracać potrawy podczas jej przygotowania, co w niektórych frytkownicach beztłuszczowych jest konieczne. Kolejna sprawa to pojemność urządzenia – wynosi aż 6 litrów, dzięki czemu nawet jeśli będziemy gotować coś dla większej gromadki osób, nie będzie z tym problemu.

MOVA FD10 Pro Max została wyceniona na 429 zł, jednak klikając w ten link przeniesiesz się do sklepu, w którym kupisz ten airfryer aż o 23% taniej!

Frytkownica beztłuszczowa MOVA FD10 Pro Max.

Walentynki z MOVA to nie tylko jeden dzień!

Myślisz sobie – wszystko fajnie, ale w walentynki ja mam zamiar skupić się na randkowaniu, a nie na zakupach. Spokojnie, producent nas wszystkich kocha, więc poczeka. Promocja MOVA trwa aż do 28.02.206, a więc do końca tego miesiąca, a to sprawia, że będziecie mogli na spokojnie przejrzeć całą ofertę i wybrać to, co faktycznie was interesuje. Jedno jest pewne – oszczędzacie bardzo dużo pieniędzy. W przypadku MOVA K20 Pro jest to aż 46% rabatu! Połowa ceny za taki sprzęt? Grzech nie skorzystać!

Zakochaj się jeszcze raz. Tym razem w cenach MOVA

Materiał powstał we współpracy z marką MOVA.