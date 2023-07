Vision Pro są problematyczne. Apple ma ogromny problem!

Gogle Vision Pro od Apple wywołały spory zachwyt w świecie technologicznym. Niestety, okazuje się, że wyprodukowanie tego urządzenia może być trudniejsze, niż spodziewał się producent. Jak podają najnowsze informacje, Apple zmniejsza prognozy produkcji swoich gogli VR.

Trudniejsze w produkcji niż przewidywano?

Appel spodziewało się, że na rynek w ciągu pierwszego roku sprzedaży gogli trafi około milion sztuk zestawu do wirtualnej rzeczywistości. Realia sprowadziły producenta na ziemię. Według najnowszych informacji przekazanych przez osoby znajdujące się w bliskich relacjach z Apple i producentem kontraktowym Luxshare, na rynek trafi mniej niż 400 000 urządzeń.

Apple ma problemy z produkcją Vision Pro. Ogromne cięcia!

Financial Times podał, że właśnie tyle urządzeń Vision Pro jest w stanie wykonać Luxshare w 2024 roku. Gigant z Cupertino poprosił dwóch innych chińskich dostawców o zapewnienie wystarczającej ilości komponentów do produkcji od 130 do 150 tys. okularów wirtualnej rzeczywistości.

Miało być milion sztuk Vision Pro. Będzie kilka razy mniej

Gogle Vision Pro są naprawdę fascynującym urządzeniem, które przy tym wszystkim jest też bardzo skomplikowane i pokazują to najnowsze przecieki. Te mówią, że na obniżenie prognoz sprzedaży wpływ ma złożoność projektu oraz trudność ich wykonania. Co więcej, Financial Times podaje, że bardziej przystępna wersja gogli została opóźniona.

Cena nowych gogli Apple ma wynosi 3499 USD, co daje nam ponad 14 tysięcy złotych. Jest to ogromna kwota, a jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, że osoby z wadą wzroku będą musiały wyposażyć swoje urządzenie w dodatkowe szkła korekcyjne, których cena ma się wahać od 300 do 600 USD!

