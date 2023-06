Gogle Apple zrobiły wielką furorę w świecie miłośników nowych technologii i wirtualnej rzeczywistości. Okazuje się jednak, że pomimo wysokiej ceny urządzenia, to osoby, które noszą okulary korekcyjne, muszą być gotowi na dodatkowe wydatki. A te nie będą małe!

Masz okulary? Dopłacisz 600 USD, jeśli chcesz kupić gogle Apple

Apple po raz kolejny zaszokowało świat i zaprezentowało gogle, na które czekaliśmy od kilku lat. Urządzenie to pozwoli na naprawdę dużo – oglądanie filmów w wysokiej jakości w niecodziennej “lokalizacji” czy wydarzeń sportowych będąc w środku wydarzeń. Urządzenie zaoferuje sporo, ale jeszcze więcej będzie kosztować.

Nosisz okulary i chcesz gogle Apple? Dopłacisz 600 USD!

Przeczytaj także: Apple AirTags ukazały prawdę. Wsparcie nie trafiło do potrzebujących z Turcji

Gogle Apple będą drogie i to bardzo, więc nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na tego typu rozrywkę. Gogle Vision Pro zostały wycenione bowiem na 3499 USD, co w przeliczeniu na złotówki daje nam ok. 14,5 tysiąca złotych. Jeśli jesteście osobami z wadą wzroku, to prawdopodobne będziecie musieli do tej kwoty dopisać od 300 do 600 dolarów.

Cena okularów VR od Apple przekroczy 17 tys. złotych?

Mark Gurman to ceniony w świecie technologicznym insider, który nie raz przekazywał rzetelne informacje na temat urządzeń Apple. Teraz Gurman wypowiedział się na swoim Twitterze w kwestii osób noszących okulary korekcyjne, które chcą zakupić gogle Aple Vision Pro. Okazuje się, że specjalne szkła od firmy Zeiss przeznaczone do urządzenia i skierowane do osób noszących okulary na co dzień nie będą wcale takie tanie.

Mark Gurman zdradza, że szkła korekcyjne do gogli Apple będą kosztować od 300 do 600 USD. Źródło: Twitter

Według jego informacji szkła będą kosztować od 300 do 600 dolarów! Wychodzi więc na to, że w najgorszym wypadku za gogle będziemy musieli zapłacić ponad 4000 USD, co jest ogromną kwotą. Kiedy urządzenie trafi do sprzedaży, dowiemy się nie tylko prawdy na temat opisanych szkieł, ale także dodatkowych akcesoriów, które z pewnością nie będą należeć do najtańszych.

Źródło: Mark Gurman