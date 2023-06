Apple AirTags to lokalizatory, które są bardzo przydatnymi urządzeniami, kiedy zgubimy klucze czy portfel. Są też urządzeniami, które można określić budżetowymi gadżetami szpiegowskimi. I tak właśnie odkryto oszustwo – meksykańska pomoc dla Turcji wcale nie trafiła do potrzebujących z tamtego kraju, a Apple AirTag ukazały prawdę. Wszystko zostało w Meksyku!

Miała obawy, więc wrzuciła lokalizator do darowizny

Na początku marca na terenie Turcji i Syrii doszło do ogromnego trzęsienia ziemi, wskutek którego życie straciło dziesiątki tysięcy osób. Kraje zaczęły organizować pomoc dla ofiar tej tragedii, a jednym z takich krajów był Meksyk. Dziennikarka Pamela Cerdeira postanowiła przekazać potrzebującym kilka rzeczy, jednak umieściła w nich lokalizatory Apple.

AirTagi do Apple są bardzo przydatne, ale mogą też zostać wykorzystane do śledzenia rzeczy czy osób. Fot. MacRumors

Przeczytaj także: Nowy MacBook Air 15 namiesza na rynku laptopów biznesowych

Cerdeira w swoim reportażu zdradziła, że przekazała ofiarom ryż oraz paczkę papieru toaletowego, w których umieściła lokalizatory Apple. Dziennikarka była jednak scepytcznie nastawiona, co do tego, czy rzeczy te rzeczywiście trafią do potrzebujących w Turcji. Jej obawy były słuszne – Apple AirTags pokazały prawdę na temat tego, gdzie trafiła darowizna.

Dziennikarka Pamela Cerdeira zdradziła, że zdecydowała się przekazać rzeczy potrzebującym z Turcji. Swoją darowiznę przekazała do centrum w Mexico City, jednak nie ufała, że przekazane rzeczy rzeczywiście trafią do dotkniętych trzęsieniem ziemi ludzi. Aplikacja “Znajdź” potwierdziła jej obawy. Obie paczki nie tylko zostały rozdzielone, ale jak można się domyślić, wcale nie opuściły kraju.

Apple AirTags ukazały prawdę. Wsparcie nie trafiło do potrzebujących z Turcji Fot. Apple

Paczka ryżu, do której włożyła AirTagi, znajdowała się w lokalizacji, do której dziennikarka nie została wpuszczona. Paczkę papieru toaletowego natomiast znalazła… w markecie, gdzie trafiła na sklepową półkę. Apple AirTags ukazały prawdę, a rząd Meksyku obiecał zbadać sprawę.

Źródło: 9to5Mac