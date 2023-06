Domyślam się, że wiele osób, które na co dzień zajmują się biznesem chciałoby posiadać sprzęt Apple, jednak model z 13-calową matrycą nie był dla nich dobrą opcją. Marka postanowiła wprowadzić do sprzedaży nowy model – MacBook Air 15, który zdecydowanie namiesza na rynku laptopów biznesowych. Większa matryca, smukła obudowa i wydajne podzespoły sprawiają, że może to być jedyny słuszny wybór dla wielu osób.

Nowy MacBook Air 15 namiesza na rynku laptopów biznesowych!

Sam na co dzień korzystam z MacBooka Air 13 z chipsetem M2. Zdecydowanie, w moim przypadku jest to sprzęt skrojony na miarę. Dlaczego? Odkąd pamiętam notebooki z matrycami 13-calowymi były dla mnie numerem jeden. Nie za małe, nie za duże – idealne podczas moich częstych podróży. Dlatego też po długim czasie spędzonym z Air z Core i5, następnie z M1 rozsądnym wyborem stał się model wyposażony w najnowszy chipset – M2. Za jakiś czas przygotuję jego recenzję, natomiast dziś skupmy się na sprzęcie, który spodoba się przede wszystkim tym, którzy chcieli mieć laptopa marki Apple, jednak 13-calowy Air nie był dla nich dobrym wyborem. Tak, jest model Pro, jednak nie oszukujmy się – zaledwie “garstka” osób wykorzystuje jego pełne możliwości.

Nowy MacBook Air 15 namiesza na rynku laptopów biznesowych!

Nowy MacBook Air 15 to słuszny wybór jeśli chodzi o wydajny laptop biznesowy

Zaprezentowany dziś podczas WWDC 2023 większy Air będzie idealnym wyborem dla kogoś, kto wymaga dużego ekranu, a zarazem smukłej obudowy. Do tego dochodzi oczywiście wysoka wydajność i mamy przepis na sukces. Wielki sukces. Domyślam się, że wielu producentów notebooków biznesowych nie będzie zadowolonych z tego, co zaprezentowała dziś marka Apple. Laptop do nauki i pracy, który łączy lekką konstrukcję i naprawdę topową moc, a zarazem – będzie długo trzymał swoją cenę. Tak właśnie w jednym zdaniu można opisać to, co oferuje sobą MacBook Air.

Zaprezentowany dziś sprzęt został wyposażony w matrycę o przekątnej 15,3 cala. Producent chwali się, że jego najnowsze dzieło będzie oferowało czas pracy na baterii do 18 godzin. To bardzo dużo i wcale nie jest to coś, czego nie osiągniecie podczas codziennego korzystania z tego notebooka. Do tego dodajmy najnowszy chipset M2, który zdecydowanie w pracy biurowej i podczas nauki spełni swoje zadanie. Mało tego, jest on na tyle wydajny, że uruchomicie różne gry – np. te z Apple Arcade, ale i zrealizujecie materiał wideo. Korzystam z Aira z M2 na co dzień i uwierzcie, nigdy nie miałem jeszcze żadnego problemu z tym komputerem, a potrafię uruchomić wiele różnych aplikacji jednocześnie, które wymagają sporej mocy obliczeniowej.

Nowy MacBook Air 15 namiesza na rynku laptopów biznesowych!

Co wiadomo o nowym MacBooku Air 15?

Oczywiście, jak na Air’a przystało, nowy model nie będzie miał w swojej obudowie zainstalowanych wentylatorów. A to oznacza bezgłośną pracę. Producent chwali się, że zainstalował sześć głośników, co ma przełożyć się na dobrą jakość audio. Rzecz jasna, nie jest to dźwięk, który generują kolumny głośnikowe, jednak w mojej opinii Apple plasuje się w czołówce, a może nawet jest numerem jeden, jeśli chodzi o jakość dźwięku generowanego przez głośniki laptopowe.

Co jeszcze wiemy o Apple MacBook Air 15 z M2? Przede wszystkim wyświetlacz to Liquid Retina. Klienci otrzymają więc 500 nitów obsługę 1 miliarda kolorów. Dodatkowo producent zainstalował takie rozwiązania jak port MagSafe czy kamera FaceTime HD 1080p. Laptop będzie smukły – ma 11,5 mm grubości. Jeśli chodzi o wagę, wynosi ona 1,51 kg, a więc wynik wręcz doskonały. W obudowie zamontowano dwa porty Thunderbolt oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Klienci będą mogli wybrać jeden z czterech kolorów.

Nowy MacBook Air 15 namiesza na rynku laptopów biznesowych!

Ile kosztuje nowy MacBook Air 15?

Zacznijmy od tego, że można go kupić już dziś. Będzie on jednak dostępny od wtorku, 13 czerwca. Przejdźmy teraz do cen. Bazowa wersja, o ile mogę tak ją nazwać, wyposażona w 8-rdzeniowy procesor i 10-rdzeniowe GPU, a także 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD wyceniona została na 7299 zł. Można skorzystać z oferty dla sektora edukacji – wtedy cena spadnie do 6699 zł. Jeśli jednak zależy nam na większym nośniku na dane, można skorzystać z opcji z 512 GB SSD – wtedy taki MacBook Air 15 będzie kosztował 8499 zł.

Rzecz jasna, to nie koniec. Można wybrać wariant z 16 GB pamięci lub nawet 24 GB pamięci. Cena będzie wtedy wyższa odpowiednio o 1200 lub 2400 zł. Pamięć również możemy rozszerzyć do 1 TB lub nawet 2 TB SSD. Wtedy cena zmienia się o 1200 lub 3600 zł. Taka najbardziej topowa wersja kosztować będzie 14 499 zł. Apple oferuje nam dwa warianty zasilaczy w zestawie. Może to być model z dwoma portami USB-C o mocy 35 W lub z jednym, jednak o mocy 70W. Opcja ta nie wymaga dopłaty.

Na koniec dodam jeszcze, że wraz z wprowadzeniem do oferty 15-calowego MacBooka Air z M2 spadają ceny pozostałych modeli. Teraz 13-calowy Air startuje od 6299 zł, natomiast model z chipsetem M1 został wyceniony na 5799 zł lub 5450 zł dla sektora edukacji. Jeśli klienci zechcieliby dokupić do swojego obecnego MacBooka nowy zasilacz USB-C o mocy 70 W, muszą “wyłożyć na stół” 319 złotych.