Nowoczesna technologia pozwala nam wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań w nowych dziedzinach życia. HTC poinformowało o wprowadzeniu VIVERSE dla biznesu, co pozwoli na jeszcze bardziej rozwiniętą pracę zdalną. Uruchomiono także rozbudowany ekosystem XR. Tak właśnie wygląda przyszłość biznesu!

VIVERSE przyszłością biznesu. HTC rozbudowuje ekosystem XR

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość nie tylko rozrywki, ale również biznesu. HTC VIVE, globalny lider rozwiązań VR, zaprezentował nowe urządzenia oraz rozwiązania, które pozwolą na rozbudowanie ekosystemu XR, a także zwiększają możliwości wykorzystywania wirtualnej i mieszanej rzeczywistości w biznesie. Wszystko miało miejsce podczas trwających targów MWC 2023 w Barcelonie, na których HTC VIVE zaprezentowało przede wszystkim VIVERSE dla biznesu.

VIVERSE dla biznesu uruchomione. Biznes jakiego nie znacie

VIVERSE to immersyjne i intuicyjne rozwiązanie dla klientów biznesowych, służące do budowania przestrzeni wirtualnej współpracy. Na tragach HTC VIVE zaprezentowało TEING CORE S2, mobilne i prywatne rozwiązanie 5G, nakładkę mieszanej rzeczywistości do najnowszego zestawu VIVE XR Elite, VIVE Mars CamTrack, czyli aktualizacji rozwiązania wirtualnej produkcji filmowej oraz wiele więcej.

„W tym roku na targach MWC pokazujemy nowatorskie podejście do rozwiązań XR, oferując wiodące produkty do jego tworzenia, a także wykorzystania, zachowując jednocześnie nasze podejście privacy-by-design” (…)„Rozszerzając VIVERSE dla partnerów korporacyjnych, ulepszając rzeczywistość mieszaną dla konsumentów, dostarczając najlepsze prywatne rozwiązania 5G i wiele więcej, HTC demonstruje zakres naszych innowacji w technologiach, które zawsze stanowiły podstawę naszej wizji VIVERSE.” Cher Wang, współzałożycielka i przewodnicząca HTC Corp.

Wiele nowości zaprezentowanych przez HTC na targach MWC 2023

HTC VIVE podczas tegorocznych targów MWC 2023 trwających w Barcelonie zaprezentowało wiele ciekawych rozwiązań, które skierowane są przede wszystkim do klientów biznesowych.

VIVERSE dla Biznesu to rozwiązanie skierowane do firm, które coraz częściej udostępniają swoje immersyjne przestrzenie dla klientów i pracowników oraz wspierają m.in. zdalną współpracę. Rozwiązanie to ułatwia tworzenie własnych przestrzeni wirtualnych, a to wszystko dzięki gotowym blokom konstrukcyjnym, które w prosty sposób kształtują wygląd i przestrzeń wirtualną – zaczynajac od awatarów po funkcje komunikacyjne. HTC, wraz z partnerem Cityscape, zaprezentowało dokładne działanie VIVERSE. Gotowe elementy będą zawierały pokój wspólny, recepcję, wystawę, pomieszczenie dla zespołu, audytorium czy salę do spotkań. Wirtualną przestrzeń można edytować w dowolny sposób i dostosowywać ją według własnych potrzeb. VIVERSE dla firm dostępny jest z poziomu smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarnych czy laptopów, ale przede wszystkim z zestawów do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości.

VIVE XR Elite dla biznesu

Na MWC przedstawiono m.in. nakładkę mieszanej rzeczywistości dla VIVE XR Elite, która została zaprojektowana w celu zwiększenia immersyjności i intuicyjności doświadczeń mieszanej rzeczywistości. Użytkownik będzie mógł zachować świadomość i bez problemu używać XR Elite w prawdziwym świecie. Z kolei VIVE Mars CamTrack to proste w obsłudze, ale przede wszystkim profesjonalne rozwiązanie do śledzenia pozycji kamery podczas wirtualnej produkcji filmowej. Możliwości tego rozwiązania zaprezentowano przy wykorzystaniu prywatnej sieci 5G Reign Core S2 oraz zestawu VIVE XR Elite, a możliwości technologii było widać podczas prezentacji serialu fantasty “Son of a dragon” oraz reklamy samochodu Infiniti Q60.

VIVE Mars CamTrack Nakładka MR dla VIVE XR Elite

Wyżej wspomniane REING CORE S2 to mobilne i prywatne urządzenie, które zapewnia dostęp do szybkiej sieci 5G o małych opóźnieniach i dużej przepustowości. To urządzenie ma zasięg 10 000 metrów kwadratowych. Powstało na standardach O-RAN i ma wielkość dużej walizki. Jego instalacja jest niezwykle prosta i można tego dokonać zarówno w biurze, magazynie czy w przestrzeniach tymczasowych.

Na targach MWC HTC VIVE zaprezentowało technologię Location Based Experience (LBE), której użyto w grze Mission Planet X w Park Playground. Pokazano także rozwój platformy BEATDAY, immersyjnego i interaktywnego rozwiązania zapewniającego rozrywkę.

Mission Planet X

Źródło: info. prasowe/HTC VIVE