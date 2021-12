W końcu! Sony prezentuje wymienne panele do konsoli PlayStation 5!

Sony PlayStation 5 od momentu swojej premiery dostępna była jedynie w biało-czarnej wersji. Sony jednak usłyszało głosy fanów konsoli, którzy nawoływali o większe możliwości customizacji urządzenia. Japoński gigant zaprezentował wymienne panele do swojej konsoli!

Konsole PlayStation 5 zyskują panele w różnych kolorach!

Pierwsze wieści o tym, że Sony planuje wprowadzenie wymiennych paneli do swojej konsoli najnowszej generacji, pojawiły się kilka tygodni temu. Japoński gigant opatentował bowiem wymienne panele do konsoli PlayStation 5. Jest to bardzo dobra wiadomość dla fanów urządzenia, którzy czekali na moment, w którym będą mogli zmienić wygląd swojej konsoli.

Sony zaprezentowało właśnie pięć wymiennych paneli do konsoli PlayStation 5. Dostępne będą one w pięciu kolorach – Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Galactic Purple oraz Nova Pink. Wymienne panele dostosowane są zarówno do wersji konsoli z napędem, jak i bez. Wymiana paneli jest bardzo łatwa, dlatego też z ich ściągnięciem i założeniem nikt nie powinien mieć problemu.

Sony wprowadza nie tylko nowe panele!

Nowe panele do konsol PlayStation 5 dostępne będą od 14 stycznia 2022 roku na platformie PlayStation Direct. Elementy do sklepów stacjonarnych trafią dopiero 18 lutego 2022 roku. Dostęp do nich będą mieli mieszkańcy takich krajów jak USA, Kanady, UK, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Austrii, Nowej Zelandii, Australii, Włoch i większości krajów Azjatyckich. Niestety, na liście nie ma Polski, jednak niewykluczone, że panele pojawią się również u nas, tylko w późniejszym terminie. Panele wyceniono na 55 USD, czyli około 230 PLN.

Wraz z nowymi wymiennymi panelami do konsol PlayStation 5 Sony przedstawiło także kontrolery DualSense. Nowe odsłony kontrolerów będą dostępne w kolorach Nova pink, Starlight Blue i Galactic Purple. Pozostałe dwa kolory, czyli Cosmic Red i Midnight Black zostały zaprezentowane w maju tego roku. Cenowo będą one prezentowały się podobnie, co kontrolery w dostępnych już kolorach.