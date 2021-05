W końcu zobaczymy pełną mocą PlayStation 5!

Sony ogłosiło, że w tym tygodniu do sieci trafi wideo z rozgrywki z gry Horizon Forbidden West. Tytuł ten ma w pełni pokazać możliwości nowej konsoli PlayStation 5. Do tej pory nie mieliśmy za dużo gier, które będą potrafiły w pełni wykorzystać moc obliczeniową konsoli nowej generacji. W tym tygodniu się to zmieni!

Gameplay Horizon Forbidden West na PlayStation 5 już w tym tygodniu

Horzion Zero Dawn to jeden z najlepszych tytułów, w który można było grać na konsoli poprzedniej generacji. Gra oferowała nie tylko świetną grafikę, ale również mechanizmy, fabułę oraz świetny system walki. Nic dziwnego więc, że Sony postanowiło stworzyć kontynuację, która będzie dostępna na PlayStation 5. Co prawda nie wiemy jeszcze kiedy gra trafi do sprzedaży, jednak w tym tygodniu zobaczymy pierwsze wideo z rozgrywki.

Do tej pory na rynku nie ma gry, która będzie w stanie pokazać to co potrafią konsole nowej generacji. Tyczy się to zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X. Na obu konsolach możemy grać w tej chwili w gry z PS4 i Xbox One. Wideo z nowej gry Horizon Forbidden West w końcu pokaże nam na co stać konsolę japońskiego giganta!

Kiedy wideo trafi do sieci?

Według oficjalnych informacji podanych przez przedstawicieli japońskiego producenta konsoli PlayStation 5, wideo z rozgrywki Horizon Forbidden West zostanie udostępniony 27 maja, czyli w czwartek, o godzinie 23:00 czasu polskiego. Wideo zostanie pokazane w ramach cyklu live stream State of Play.

Jak mówią informacje podane przez producenta, 14 minut z 20 minutowego odcinka zostanie poświęconych grze Horizon Forbidden West na konsole PS4 i przede wszystkim PlayStation 5! Transmisja ta odbędzie się na platformie Twitch oraz YouTube, więc będzie dostępna dla każdego.

Czekacie na to, aby zobaczyć co tak naprawdę zaoferuje nam nowa generacja konsol? Obecne gry nie stanową dla PS5 i Xbox Series żadnego wyzwania. Wkrótce się to zmieni?